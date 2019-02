Arezzo, 1 febbraio 2019 - Domenica 3 febbraio, alle ore 16.30, tornano i concerti di “Musica al San Donato”, la stagione

concertistica organizzata da Associazione Le 7 Note e Azienda USL Toscana Sud Est

nell’auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo (Via Pietro Nenni, 20/22), in

collaborazione con A.Gi.Mus. Firenze.

Ad aprire il nuovo anno di concerti nel nosocomio cittadino sarà la bravissima violinista Letissia

Fracchiolla, vincitrice del Concorso Internazionale Premio Crescendo 2018 e, all’interno di tale

manifestazione, del Premio Speciale dedicato al violinista Andrea Tacchi per il miglior violinista del

concorso e del Premio Speciale “Crescendo al fORTissimo”, grazie al quale Letissia debutterà

prossimamente da solista con l’ORT – Orchestra della Toscana.



Assieme a lei si esibirà la sorella, Debora Fracchiolla, come Letissia diplomata con il massimo dei voti

al Conservatorio di Brescia sotto la guida del M° Filippo Lama e già vincitrice di numerosi concorsi. In

programma musiche di Ysaÿe, Leclair, Igudesman, Sousa.

“Quest’anno più che mai vogliamo comunicare il messaggio di una stagione concertistica in cui

l’importanza sociale vada di pari passo con la qualità” – ha commentato Luca Provenzani, direttore

artistico della manifestazione. “Da un lato in stagione ci saranno professionisti affermati e programmi di

particolare valore, come l’esecuzione della Suite per violoncello e piano jazz trio di Claude Bolling.

Dall’altro, per la prima volta porteremo ad Arezzo i vincitori del Concorso Internazionale Premio

Crescendo, che ogni anno premia il meglio dei giovani talenti in ambito classico sul territorio nazionale.

Tutto ciò unito alla nostra costante missione di regalare un momento di gioia a chi si trova in ospedale”.

“ Da molti anni promuoviamo la realizzazione di concerti in ospedale – dichiara Massimo Gialli, direttore

del San Donato - Siamo lieti di mettere il nostro auditorium a disposizione dei cittadini anche per eventi

di carattere non sanitario. L'ospedale è una struttura della comunità aretina e deve rappresentare un

centro di aggregazione anche per rappresentazioni artistiche. La presenza di un pubblico numeroso è la

migliore testimonianza della condivisione di questo pensiero. Con l'occasione ringrazio il direttore

artistico della manifestazione per la costante ricerca di professionisti che garantiscano una elevata

qualità dei concerti e rinnovo l'invito a partecipare a tutti i cittadini”.

Sette sono gli appuntamenti della prima parte dell’anno. Il 10 febbraio il San Donato sarà animato da

una intera giornata di musica e conferenze dal titolo “Continente Toscana”, parte delle iniziative per la

Festa della Toscana 2018 e realizzata con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana (dalle

ore 11.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 18.00). Parteciperanno l’Orchestra Musicasempre, il M° Andrea

Gargiulo, il Prof. Simone Zacchini, il Prof. Claudio Santori, allievi e docenti della Scuola Le 7 Note. Una

giornata di riflessione sulla Storia della Toscana come esempio di coesione sociale e integrazione, come

fucina di modelli di sviluppo inclusivi e illuminati.

Il 17 febbraio la musica classica lascia spazio al tango con “Tango Suite”, concerto del quintetto di

Donatella Alamprese,

Cantante lucana di origine ma fedele alle sue radici argentine da parte paterna, si è specializzata nel

genere facendone propri la tecnica e il fraseggio che, uniti alla profondità e estensione vocale, ne fanno

una delle più significative interpreti nel panorama nazionale. Assieme a lei si esibiranno Andrea Farolfi al

violino, Marco Giacomini alla chitarra, Alessandro Moretti alla fisarmonica e Amedeo Ronga al

contrabbasso.

Il 3 marzo grande evento con l’esibizione del Duo formato da Luca Provenzani e Fabiana Barbini che

festeggiano 25 anni del loro duo (concerto originariamente programmato il 27 gennaio ma spostato al 3

marzo). Primo violoncello dell’ORT – Orchestra della Toscana lui, concertista e docente con prestigiose

collaborazioni all’attivo lei, Provenzani e Barbini hanno esordito giovanissimi, conquistando primi premi

in numerosi concorsi e recensioni della critica che li hanno descritti come una delle migliori formazioni di

musica da camera attive in Italia. Al San Donato suoneranno musiche di Prokofiev e Shostakovich.

Il 17 marzo si esibirà in concerto Andrea Caputo, in duo con il pianista Florian Podgoreanu. Ormai da

alcuni anni di stanza a Salisburgo, Andrea Caputo è tra i vincitori del Concorso Internazionale Premio

Crescendo, in cui si è affermato come miglior musicista in tutte le fasce d’età per quanto riguarda gli

strumenti a fiato. Recentemente è risultato tra i 24 clarinettisti in tutto il mondo ammessi a partecipare

alla Nielsen International Clarinet Competition, in Danimarca, concorso a cui parteciperà nel marzo 2019

subito dopo la sua esibizione aretina.

Vincitore del Premio Crescendo Sezione Pianoforte è anche il giovane Ruben Xhaferi, appena

tredicenne ma già protagonista di concerti da solista con orchestra, come quello tenuto nel 2017, all’età

di soli 11 anni, con L’Orchestra “I Musici dell’Accademia” a Bologna, occasione in cui ha eseguito il

Concerto in Re Maggiore di F. J. Haydn. Xhaferi si esibirà per “Musica al San Donato” il 14 aprile.

Il 5 maggio, invece, gran finale di stagione con Cello Fan, programma che prevede l’esecuzione della

Suite per violoncello e piano jazz trio del compositore francese Claude Bolling. Composta nel 1984,

la Suite vede il violoncello dialogare con gli altri strumenti all’insegna di una commistione tra jazz e

musica classica che ha consacrato Bolling alla notorietà. Ad interpretare la composizione, che vede

l’improvvisazione muoversi di pari passo con la scrittura cameristica tradizionale, saranno Luca

Provenzani al violoncello, Fabiana Barbini al pianoforte, Amerigo Bernardi al contrabbasso e

Roberto Bichi alla batteria.