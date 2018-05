Arezzo, 18 maggio 2018 - “Chi sono io?” (Intimate Photography) è la mostra fotografica degli allievi che hanno frequentato il corso di fotografia presso l’Associazione Fotografica Imago, un percorso di ben 4 mesi iniziato dalle tecniche base della fotografia e giunto alla creazione di un portfolio artistico.

Presso la Galleria Spazio Imago (Via Vittorio Veneto 33/20 – Palazzo Sacchi) si inaugura sabato 19 maggio alle ore 18 la mostra degli oltre 40 allievi che, con circa 50 scatti, hanno raccontato sé stessi, un viaggio all’interno delle loro emozioni coinvolgente e suggestivo.

Gli aspiranti fotografi sono stati suddivisi in quattro gruppi di lavoro e durante il corso sono stati introdotti all’approccio artistico-espressivo che da sempre contraddistingue Imago.

In occasione della inaugurazione verranno premiati i vincitori di ogni gruppo di lavoro oltre al vincitore assoluto.

La mostra “Chi sono io?” sarà visitabile domenica 20, sabato 26 e domenica 27 maggio dalle 10 alle 20.

Le attività di Imago proseguiranno ogni martedì con le attività riservate ai soci, sono già in programma nuove mostre fotografiche per luglio e settembre che saranno il preludio della biennale “Arezzo&Fotografia”, l’evento dedicato alle arti fotografiche che nelle precedenti edizioni ha ospitato artisti di fama internazionale.

"Chi fotografa vede il mondo attraverso il suo sguardo e lo racconta. La sua materia prima è il tempo; - dicono da Imago - sceglie anche cosa ritrarre, ma soprattutto sceglie quando. Cosa succede quando uno volta la macchina verso se stesso? Uno spettacolare testacoda. Il mondo interno passa attraverso l’obiettivo e torna indietro a cercarsi. Perché fotografiamo noi stessi? La risposta è la guarigione, una ferita, la cura, un bisogno, mai una vanità. Non esistono autoritratti inutili. Raccontano tutti una storia, ma non dicono cosa è successo. Dicono perché.

Nel contesto sociale, e anche di fronte allo specchio, tutti noi tendiamo ad assumere un ruolo, perché questo non dovrebbe avvenire in un autoritratto o in una fotografia che racconta noi stessi?

Ecco dunque come nasce il desiderio di auto-rappresentarci, come fossimo attori di fronte alla cinepresa: l’autoritratto esalta il nostro ruolo di soggetto.

Allargando l’orizzonte oltre la sfera individuale, c’è la sfera affettiva di coloro a cui tutti siamo legati per motivi sentimentali o familiari, lo stesso vale per i luoghi che ci circondano: cercando di rappresentare noi stessi rappresentiamo anche le nostre relazioni.

L’autoritratto è una forma di fotografia personale, e personale è la fotografia intima.

È stato molto complesso realizzare questo progetto, ma volevamo gettare dei semi per alimentare la passione per la fotografia. Speriamo di esserci riusciti."