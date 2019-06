Arezzo 8 giugno 2019 - Ultimo giorno del festival dei cammini di San Francesco a Sansepolcro con grandi ospiti come Massimo Cacciari e Giancarlo Giannini. Domenica 9 giugno in piazza Torre di Berta alle 7.30 “La primavera in musica” cura dell’Orchestra La Scala di Seta, maestro concertatore primo violino Gianfranco Contadini, con musiche di Vivaldi, Puccini, Mozart. Sempre in Piazza Torre di Berta alle 8.30 partenza della camminata verso Montecasale, l’Eremo francescano sopra Sansepolcro. Pranzo su prenotazione a cura della Pro Loco Santa Fiora. Costo camminata + pranzo 10 euro. Info e prenotazioni info@circoloesploratori.it. In località San Martino alle 10,45 “Per aere et nubilo et sereno” del coro Polifonico di Fontignano, diretto da Federica Agostinelli.

Al Sacro Eremo di Montecasale alle 14 “La selva (non così) oscura” dialogo tra scienza e storia sul bosco e la sua relazione con l’uomo. Alla scoperta delle radici di un rapporto antico ma ad oggi ancora attuale a cura di Luca Ligi e Gianluigi Bini. Alle 15 seguirà “Suono libero” lectio magistralis di Massimo Cacciari con intervento musicale di Roberto Fabbriciani (posti limitati, prenotazione obbligatoria) con diretta streaming in Piazza Torre di Berta a ingresso libero. Ai giardini di Piero della Francesca alle 17 per i più giovani “Color Sansepolcro” una nuvola di polveri colorate ecofriendly accende il tramonto di Sansepolcro e marcia, correndo senza fretta, verso l’anfiteatro del giardino del Campaccio. Iniziativa a cura della sezione Progetto Valtiberina Young. Costo 10 euro. Iscrizione obbligatoria.

In piazza Garibaldi alle 17 “Gli alberi hanno il tuo nome” Alessandro Mari presenta il suo "Gli alberi hanno il tuo nome" (Feltrinelli). Un romanzo che mette in parallelo la vicenda del santo di Assisi con quella di una ragazza di oggi. Li accomuna la ricerca di una scelta radicale, ma diversi saranno gli esiti. In Piazza Torre di Berta dalle 18.30 artisti di strada tra magie e i virtuosismi per animare il centro di Sansepolcro. Giancarlo Giannini in Piazza Torre di Berta alle 21 “Le parole note” dalle note musicali di sottofondo eseguite dal quartetto di Marco Zurzolo, brani completi altri appena accennati, come intermezzo tra una lettura e l’altra, le parole escono chiare, profonde, narrate dall’attore. Per tutta la giornata sotto le Logge del Duomo installazione grafica ‘Puntino’, di Giancarlo Macrì e Carolina Zanotti. ‘Puntino’ è un albo illustrato per bambini, ma adatto anche a molti adulti che spiega in modo facile e simpatico il valore della solidarietà e dell’amicizia. A Palazzo Alberti mostra d’arte «Nella tradizione dei macchiaioli i colori di Mario Argenti»