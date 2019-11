Arezzo, 13 novembre 2019 - Ispirato a un racconto breve dello scrittore giapponese Murakami Haruki sarà “Burning” elegante pellicola che segna il ritorno del regista coreano Lee Chang-dong la proiezione in programma giovedì 14 novembre, alle 21.30, presso l’Auditorium Le Fornaci (via Vittorio Veneto 17) all’interno di Cinema 9 e ½, la rassegna di cinema a cura dell'associazione Macma (ingresso intero 5€, ridotto 4€).

Considerato uno dei più rappresentativi autori del cinema sudcoreano contemporaneo, che ha inoltre ricoperto la carica di Ministro della Cultura e del Turismo dal 2003 al 2004, Lee Chang-dong confeziona un dramma psicologico che arriva a ben otto anni di distanza dall’indimenticabile “Poetry” (del 2010, migliore sceneggiatura al 63° Festival di Cannes). Il regista, stavolta realizza un’enigmatica pellicola sulle vicende di tre giovani che innescano un ménage à trois dai risvolti misteriosi. Basato sul racconto breve “Barn Burning”(nella traduzione italiana “Granai incendiati”), vede al centro della trama il giovane Jong-su e la sua diffidenza nei confronti di Ben, un amico della ragazza di cui è invaghito che si accresce quando lui gli confida che il suo passatempo è incendiare serre abbandonate.

La rassegna prosegue il 21 novembre con la proiezione d “Antropocene dei Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nicholas de Pencier. Un viaggio in sei continenti per raccontare quello che sta accadendo da metà del XX secolo, come siamo entrati nell'epoca dell'antropocene: una fase della scala geologica in cui l'uomo, con l’impatto delle attività umane, ha portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali.

A chiudere gli appuntamenti del mese, il 28 novembre è in programma la proiezione de “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” un piccolo capolavoro di animazione che coinvolge uomini, orsi cacciatori e un grande inverno, nato dal romanzo di Buzzati e dall’interpretazione del regista Lorenzo Mattotti con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi, Maurizio Lombardi, Corrado Invernizzi.