Arezzo, 28 settembre 2018 - Ad Arezzo torna oggi venerdì 28 settembre, in contemporanea con 300 città europee, l’appuntamento con “Bright”, la Notte dei ricercatori. E saranno proprio tutte le discipline a partecipare a questa grande festa. Gli eventi proposti ad Arezzo, dal Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena, saranno dedicati al ruolo della ricerca per promuovere l'inclusione sociale, ai disturbi dell’apprendimento e alle ricerche sull’esperienza del manicomio di Arezzo, in particolare sull’archivio sonoro della storica Anna Maria Bruzzone - recentemente donato all’Ateneo - , che conserva le voci dei ricoverati. Negli anni settanta la professoressa Bruzzone aveva intervistato i pazienti dell'Ospedale psichiatrico, registrando le loro testimonianze, che erano poi confluite nell’opera pubblicata da Einaudi "Ci chiamavano matti". All’evento dalle 16 nella sala dei Grandi del campus del Pionta in viale Cittadini, parteciperà la nipote della storica Paola Chiama, che ha donato l’Archivio all’Università, insieme a Diana Marta Toccafondi, direttrice della Soprintendenza archivistica e bibliotecaria della Toscana che ha finanziato la digitalizzazione dei nastri, e a Roberto, ex paziente incontrato dalla Bruzzone, di cui si potrà riascoltare l’intervista. Altre “voci” raccolte dalla Bruzzone saranno lette da Melania Mattii, studentessa che interverrà insieme a Petra Vangelisti e Greta Bianchini.

Negli altri due eventi in programma, il primo al Pionta e il secondo alla Borsa merci, si parlerà di disabilità, bisogni educativi speciali (Bes) e disturbi dell’apprendimento, con le ricerche e i servizi del Dipartimento dell’Università di Siena su questi temi. Alle 14, nella palazzina Donne del campus del Pionta, si parla delle esperienze che il Punto per l’Inclusione, struttura del Dipartimento universitario dedicata agli studenti con difficoltà di apprendimento o disabilità, sta portando avanti focalizzando l’attenzione sul tema di tutorato di qualità e personalizzazione dei metodi di apprendimento. Alle 17,30 alla Borsa merci in piazza Risorgimento, saranno presentati i migliori lavori che scuole, università e strutture cliniche hanno prodotto rispetto a esperienze e buone pratiche sui temi della psicopatologia dell'apprendimento, delle professioni educative e della formazione all'inclusione.