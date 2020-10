Arezzo, 31 ottobre 2020 - Col suo inseparabile telefonino in mano e armato di tanta curiosità, Marco Maisano sta per tornare in televisione. Così dopo la parentesi causata dall’emergenza Covid a cui aveva dedicato in pieno lockdown uno speciale, adesso sta per partire l’attesa seconda stagione di Piacere Maisano, una produzione originale di EndemolShine Italy, in onda su Tv8, dal 4 novembre.

Cosa ci aspetta? “Sei puntate, ogni mercoledì in seconda serata dopo X-Factor – spiega il giornalista aretino ex Iena di Italia 1 che adesso conduce un programma tutto suo su Tv8 che fa parte del gruppo Sky – andranno in onda fino a dicembre, poi riprenderemo a gennaio con altre quattro puntate. Parleremo di arte, energia, immigrazione di social network e di vaccini, cercando sempre di capirci qualcosa in più”. Al centro del racconto ancora una volta i grandi temi dell’attualità e le nuove tendenze, affrontati con un linguaggio semplice ma mai superficiale. Il programma di Tv8 di cui Maisano è protagonista, offre al telespettatore lo spunto per riflettere e approfondire temi caldi come l’energia, la moda, l’immigrazione, il complottismo, la quarta età e le baraccopoli.

Cosa vedremo in questa stagione? Nella prima puntata, dedicata all’energia appunto, Maisano, analizza la situazione mondiale del clima con un viaggio alla scoperta dei modi di produrre energia, descrive le politiche in atto in Europa per investire sulle quelle rinnovabili ed ecosostenibili, facendo riferimento anche al “Green Deal” auspicato per il 2050. La moda al centro del secondo episodio. Marco fa luce sulla profonda crisi che dal lockdown, ha investito questo settore di primaria importanza in Italia e nel mondo. Molte fabbriche hanno chiuso, i negozi hanno spento le luci, le modelle smesso di sfilare e la gente ha ridotto gli acquisti. Con un excursus sulle tendenze di passato e presente, Maisano sottolinea la crescente attenzione di questo settore alla sostenibilità, dando spazio a voci come quelle di David Pambianco, Chiara Ferragni, Anna Dello Russo ed Emma Marrone.

Al centro della terza puntata l’immigrazione. Per trattare questo tema Maisano è stato proprio nelle ultime settimane in Ghana, che, grazie alla produzione di petrolio, oro e cacao, è stato negli ultimi anni tra le dieci economie con il tasso di crescita più rapido in Africa. Nonostante ciò il Ghana, duramente colpito dalla pandemia, è uno dei paesi più interessati dalla migrazione: l’economia, il clima e il lavoro spingono ogni giorno centinaia di persone ad affrontare il pericoloso viaggio nel Mediterraneo, con la speranza di trovare in Europa un futuro migliore. I Complottisti e le teorie che invadono il web al centro della quarta puntata. Maisano cerca di spiegare perchè queste teorie trovino tanto seguito, interpellando esperti e divulgatori scientifici, ma anche la controparte.

La Quarta Età è il titolo della quinta puntata che analizza come il Coronavirus, che ha colpito in larga parte gli anziani, abbia fatto riemergere la paura dell’età. Con numeri sulle percentuali di centenari e ultracentenari in Italia, Maisano sottolinea quanto sia importante migliorare i servizi di welfare e adattarli ai nuovi bisogni. Sesta e ultima puntata dell’anno Le Baraccopoli. Si parte ancora dall’emergenza Covid nel mondo. Se avere una casa è fondamentale in condizioni normali, quando si è costretti a rimanerci dentro per mesi lo diventa ancora di più. La crisi inasprito il divario tra ricchi e poveri e ne sono testimoni, a Roma le baraccopoli di via della Foce dell’Aniene e quelle di Messina, 72 in totale. Ospite della puntata Linda Laura Sabbadini, direttrice dell’Istat.