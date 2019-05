Arezzo, 11 maggio 2019 - Gran finale sabato 11 maggio alle 21 al teatro Mecenate di Arezzo, per la stagione sinfonica dell’associazione Arezzo Ars Nova. Per l’occasione, l’orchestra regionale Toscana ospiterà, come solista di eccezione, il grande Violoncellista Mario Brunello che nel 1986 ha vinto il primo premio al prestigioso Concorso internazionale Čajkovskij di Mosca per il violoncello. Brunello si è esibito nei migliori teatri e sale da concerto del mondo, sotto la direzione di maestri del tango di Claudio Abbado, Riccardo Muti, Myung-Whun Chung, Valery Gergiev, Seiji OzawaCarlo Maria Giulini, Eliahu Inbal, Marek Janowski e Zubin Mehta.

Il Maestro Brunello ha fondato e dirige l'Orchestra d'archi italiana ed è Accademico di Santa Cecilia. Ha un repertorio molto vasto, che spazia dalla musica barocca e Bach, di cui ha inciso tra 1993 e 1994 le sei Sei suites per violoncello solo alla musica contemporanea con incursioni nel jazz. Ad Arezzo suonerà un violoncello Maggini del Seicento, appartenuto a Benedetto Mazzacurati. Di lui si ricordano i famosi concerti in alta montagna della manifestazione “I Suoni delle Dolomiti “ dove il suono del violoncello sfida la tensione all’infinito delle vette rocciose. Sfida suggestiva ripetuta tra le cave bianche per il marmo delle Apuane e sulle dune sabbiose del deserto. Il programma che Mario Brunello presenta al teatro Mecenate di Arezzo, accompagnato dall’Ort, condurrà nell’atmosfera della musica russa dell’Ottocento, con pezzi di Pëtr Il'ič Čajkovskij, di Rubinstein e di Arenskij. I tre compositori soffrono la fascinazione della musica di Mozart la cui musica cercano di coniugare alle tensioni interiori e drammatiche del romanticismo russo.