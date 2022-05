Messaggi, torna il Festival dei laboratori scolastici

Arezzo, 18 maggio 2022 - Messaggi è il Festival dei laboratori scolastici, che si svolge da più di venti anni mettendo a confronto il lavoro svolto dai ragazzi delle scuole secondarie della provincia di Arezzo, guidati da operatori professionisti. Pur rappresentando la fine di un percorso che si sviluppa nel corso dell’anno scolastico e che riguarda il “fare” teatro a scuola, si trasforma in un’importante esperienza legata al “vedere”, in cui giovani studenti di tutta la provincia possono guardarsi a vicenda e confrontarsi non soltanto sugli aspetti artistici, ma soprattutto sulle tematiche affrontate dai lavori, spesso individuate proprio dai ragazzi stessi. La rassegna è promossa e organizzata dalla Rete Teatrale Aretina all’interno del progetto “La Bottega dello Spettatore” realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, dedicato al sostegno di programmi di ampliamento dei pubblici nello spettacolo dal vivo, nonché con il sostegno di Regione Toscana e Ministero della Cultura e la collaborazione della Fondazione Guido d’Arezzo. Dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria, la Rete Teatrale Aretina è felice di annunciare il ritorno in presenza del Festiva Messaggi che si terrà Venerdì 20 Maggio al Teatro Pietro Aretino di Arezzo. Si susseguiranno sul palco i ragazzi del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo, dell’I.S.I.S. Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino, dell’I.S.I.S. Valdarno di San Giovanni Valdarno e del Liceo “Città di Piero” di Sansepolcro per la restituzione di cinque laboratori condotti dagli operatori delle compagnie di RTA, Diesis Teatrango, Libera Accademia del Teatro, Officine della Cultura/Teatro Insonne e Teatro di Anghiari, e svolti durante questo anno scolastico. Il Festival è stato preceduto da una speciale anteprima che ha visto in scena l’11-12-13 Maggio al Teatro Virginian, tre laboratori del Liceo Classico e Musicale Francesco Petrarca di Arezzo, condotti da Riccardo Valeriani sui testi di Samuele Boncompagni. Di seguito il programma ...