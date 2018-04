Arezzo, 11 aprile 2018 - Su il sipario su una settimana di teatro. Cena con Delitto Comico al Teatro Rosini di Lucignano stasera alle 20 quando andrà in scena lo spettacolo di Alan Bigiarini e Samuele Boncompagni con gli attori della compagnia Noidellescarpediverse. Un’indagine tutta da ridere per tentare di risolvere un caso irrisolto.

Gli spettatori possono giocare a fare il detective durante la cena spettacolo (ad ognuno viene consegnato un foglio detective): chi sarà il detective più bravo e veloce che si aggiudicherà il premio? Gli attori della Compagnia Noidellescarpediverse da cinque anni portano in scena la loro originale formula di «serata con delitto comico», qui torna in versione teatrale con un nuovo e originale caso da risolvere.

KKORE AL TEATRO Masaccio di San Giovanni Valdarno in scena venerdì 13 aprile alle 21.15.

Kkore, canto delle accorate per chi ha un cuore, è lo spettacolo di Lina Prosa per la regia di Giorgio Zorcù. Il testo di Lina Prosa riprende il mito di Kore, rapita da Ade per diventare sua sposa, per farne un canto dedicato «alle donne che non sono mai ritornate dal buio», vedendoci un archetipo del legame d’amore che può diventare per le donne violenza e seppellimento.

A soggetto: Circus Pirandelliano al Teatro Verdi di Monte San Savino in scena domani alle 21.15 per la regia di Massimiliano Caldaro con Ciro Rossi, Rossella Beloni, Mario Pinetti, Isabella Acciai, Gianni Quaranta, Fabio Di Minno, Lorella Gualdani, Loretta Cacchiani, Michele Paoli con la partecipazione del Coro Voceincanto diretto dal maestro Gianna Ghior.

UN’IDEA DI «Circo – larità»: Il teatro nel teatro, a soggetto, il copione «Circo… la», dall’attore allo spettatore: fra le righe dell’autore, il regista afferma la proprietà della sua creazione spettacolare. I personaggi in cerca di autore, si mescolano in qualità di attori fra il pubblico: ciascuno a suo modo, recita a soggetto, o forse no. Secondo uno schema che di tanto in tanto si rinnova sui palcoscenici di tutto il mondo.

Attori, spettatori, regista e autore, sono, non si sa come, i giganti della messa in scena, nel giuoco delle parti, nel «Circo Pirandelliano».