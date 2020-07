Arezzo, 25 luglio 2020 - È la meravigliosa Pieve di Santa Maria il prossimo palcoscenico d’eccezione dell’Arezzo Organ Festival, la manifestazione dedicata alla musica d’organo che, unica in Italia nel suo genere, giunge alla sua settima edizione grazie alla direzione artistica del M° Andrea Trovato.

Domenica 26 luglio alle ore 17.30 una prolusione storica, artistica e musicale a cura dal Centro Guide Arezzo e Provincia, introdurrà il recital organistico che vede protagonista Juan Paradell Solé, organista titolare della Pontificia Cappella Sistina in Vaticano.

Da Bach a Vierne il maestro Paradell Solé eseguirà un programma emozionante e impegnativo con il quale darà prova del suo straordinario virtuosismo.

Juan Paradell Solé, organista titolare della Cappella Musicale Pontificia "Sistina", suona regolarmente nelle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e nelle manifestazioni concertistiche della Cappella Musicale "Sistina".

Primo Organista Emerito della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma, è titolare della Cattedra di Pratica Organistica e Canto Gregoriano presso il Conservatorio Statale di Musica Licinio Refice di Frosinone.

Nasce a Igualada (Barcellona), dove inizia gli studi musicali in giovane età col gregorianista P. Albert Foix e lo studio dell’organo con la Prof.ssa Montserrat Torrent presso il Conservatorio di Musica di Barcellona.

Nel 1973 si trasferisce a Roma per proseguire gli studi di organo e composizione con il M° Valentí Miserachs, diplomandosi sotto la sua guida in Organo e Composizione Organistica. Successivamente si è perfezionato per un periodo di tre anni in Germania con il Prof. Günther Kaunzinger.

È Presidente Onorario dell’Associazione "Les Amis de l'Orgue Merklin d'Obernai" (Alsazia). Direttore artistico Onorario dell’Associazione “Vallinmusica” e Presidente Onorario dell’Associazione “Settembre Organistico Fabrianese”.

Svolge un’intensa attività concertistica in Europa, Russia, Siria, Stati Uniti, Sud America, partecipando ad importanti Festival organistici internazionali.

Ha registrato per la radio e la televisione di Stato (RAI), la Radio Vaticana, la DeutschlandRadio di Berlino, Bayerischer Rundfunk, Radio São Paulo (Brasile), “Catalunya Música”, nonché per alcune emittenti televisive italiane e spagnole. Con il Coro “Polifonisti Romani” ha inciso due CD con musiche di L. Perosi e V. Miserachs. Ha registrato inoltre un CD a due organi per l’etichetta francese Pamina, numerose incisioni per la ElleDiCi (Italia) e vari CD e DVD con la Cappella Musicale Pontificia “Sistina”.

Il festival prosegue sempre nella Pieve di Santa Maria il 2 agosto alle ore 17.30, quando sarà protagonista il duo formato da Jean-Christophe Geiser (organo) e Karin Richter (mezzosoprano) mentre domenica 9 agosto nella Basilica di San Domenico alle ore 17.30 si esibiranno Enrico Viccardi (organo) con Daniele Iannaccone (violino).

Domenica 16 agosto alle ore 21 nella chiesa del Sacro Cuore avrà invece luogo il recital organistico di Mario Verdicchio (organo).

Appuntamento finale domenica 23 agosto nella Chiesa di S. Bartolomeo (Badia al Pino) quando si esibirà il duo composto da Silvio Celeghin (organo) e Fabiano Maniero (tromba) in un concerto che sarà fruibile anche dall'esterno della chiesa con proiezione audio-video e che viene realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Civitella in Val di Chiana.

La rassegna che nasce per valorizzare, custodire e mantenere i meravigliosi strumenti che la città di Arezzo possiede, fa parte del più ampio cartellone del Terre d’Arezzo Music Festival, organizzato da Associazione Opera Viwa.

Arezzo Organ Festival, si avvale della fattiva collaborazione del Comune di Arezzo e della Fondazione Guido d’Arezzo, ed è realizzata grazie alla Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, il Centro Guide Arezzo e Provincia, Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio e contributo di Regione Toscana, Settore Spettacolo e di una rete di partner privati selezionati.

Per favorire la partecipazione del pubblico in questo anno in cui le norme prevedono particolari restrizioni di accesso, i concerti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina social del Festival e saranno trasmessi su Teletruria, media partner di Arezzo Organ Festival, il giorno successivo all'evento, alle ore 22.00

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

