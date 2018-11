Arezzo, 3 novembre 2018 - Domenica 4 novembre, alle ore 16.30, secondo appuntamento con la stagione “Musica al San Donato”, la stagione concertistica organizzata da Associazione Le 7 Note e Azienda USL Toscana Sud Est nell’auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo (Via Pietro Nenni, 20/22).

Si esibiranno il concerto le orchestre amatoriali Arezzo Open Orchestra diretta da Carmelo Giallombardo e ÂME – Amateur Music Ensemble della Scuola di musica di Fiesole diretta da Stefano Zanobini (ingresso libero).

Il concerto non è che il gran finale di una giornata che animerà l’Auditorium Pieraccini a partire dalle 10.00 del mattino, parte del Festival RiCreando Oltre Il Suono organizzato da Associazione Le 7 Note con il contributo di Fondazione CR Firenze.

L’intera giornata prevederà prove aperte alle quali il pubblico può assistere gratuitamente. Sarà l’occasione per riflettere sull’importante ruolo culturale delle orchestre amatoriali, che offrono la possibilità di suonare assieme agli altri e migliorare le proprie competenze musicali e strumentali anche a chi suona uno strumento per passione e non per professione, seguendo una lunga tradizione che si snoda attraverso i secoli. Il pubblico è quindi invitato ad intervenire liberamente nel corso dell’intera giornata per ascoltare le prove e raccogliere informazioni sulle due orchestre.

Alle ore 16.00, musicisti e docenti terranno una presentazione gratuita aperta al pubblico di tutti gli strumenti dell’orchestra.

Alle 16.30, il concerto vero e proprio si aprirà con le “Pillole della Salute”, brevi momenti divulgativi e di informazione sanitaria curate dai medici dall’Azienda USL Toscana Sud Est che da quest’anno aprono ogni concerto al San Donato.

La Dott.ssa Maria Teresa Maurello terrà un intervento dal titolo "Importanza della vaccinazione negli adulti".

A seguire, si esibiranno le due orchestre che per la prima volta daranno vita anche a un momento musicale preparato appositamente per “Musica al San Donato” in cui i due organici si uniranno in una compagine unica. Il programma prevede musica di Mozart e Telemann. L’iniziativa vede la collaborazione anche di Scuola di Musica di Fiesole – Fondazione O.N.L.U.S., al cui interno è nato l’ensemble ÂME.

“Musica al San Donato” è un progetto nato nel 2007 con l’intento di portare la musica all’interno della struttura sanitaria, avvicinandola ai degenti e alle loro famiglie ed offrendo al tempo stesso un importante momento culturale aperto a tutta la cittadinanza.