Arezzo, 22 marzo 2018 - Appuntamento a tutta musica nei locali della notte. I Nuju in concerto al Velvet Underground di Castiglion Fiorentino stasera alle 22. Appuntamento con la musica folk rock del gruppo nato nel 2009 che unisce la vena autorale con quella pop rock della musica italiana. E sabato sempre al Velvet trash party «Briachi friday».

The Barmudas in concerto al Wip di Terranuova Bracciolini domani alle 23.30. Il gruppo glam-punk fiorentino è costituito da Humbert Smendock voce, Luke the dirtiest basso, Dome chitarra, Andrea batteria. «Supreme on tour» con dj Ema Stokholma domani al Principe di Arezzo. Uno show fatto di musica coreografie luci video con la dj ospite nei migliori locali d’Italia e d’Europa, testimonial per Nike, Adidas, Foxlife, Jaegermeister, Campari, Volkswagen, Fiat, Vogue. In omaggio le t-shirt «Gold supreme». Musica anche con Comakema, Alessio Saracini e Nicola Lucioli e cena spettacolo con Filippo Giuliattini.

Sabato alle 21 al centro giovani Villa Severi «Art of noise», musica live con il trio bolognese post punk/alternative BeStrass, da Tortona i Sonicatomic con il loro rock psichedelico, e i City Final da Roma pop, folk, rock e arrangiamenti cinematografici.

Sabato Mas Flow al Class 125 di Arezzo il nuovo format con doppia sala con reggaeton, dembow e latinpop ballati insieme allo staff Mas Flow e la sensualità della salsa e della bachata con i dj Ross e Patrick. Domani alle 22 al Rock Heat di via Galvani ad Arezzo Trilemma cover rock band anni ‘60 -‘70- ‘80 e sabato sempre alle 22 in concerto «La malinconia della luna a mezzogiorno», band toscana con un sound potente e testi che rispecchiano tematiche di carattere sociale, proposte in chiave ironica.