Arezzo, 11 febbraio 2022 - Squadra (quasi) tutta al femminile sta per risolvere i complicati delitti che sconvolgono la splendida Arezzo: manca pochissimo per conoscere il vicequestore Fosca Innocenti e il suo team!”. Parola di Vanessa Incontrada protagonista della fiction girata ad Arezzo Fosca Innocenti. Da stasera Canale 5 manderà in onda la prima delle 4 puntate della serie Mediaset che vedrà a fianco della Incontrada anche Francesco Arca. “Esiste l'amicizia tra uomo e donna? Per Fosca e Cosimo sì: ma sarà proprio così? Lo stiamo per scoprire!” dice ancora l’attrice di Follonica sui social per incuriosire il pubblico che da stasera potrà appassionarsi alla storia che in questi giorni è stata anticita da un trailer che ha già catturato l’attenzione dei più curiosi.

Da stasera alle 21,40 su Canale 5 Arezzo farà finalmente da sfondo alla nuova fiction poliziesca, produzione di punta di Mediaset. Arriva in prima serata "Fosca Innocenti" dopo le riprese iniziate a primavera e proseguite fino all'estate scorsa. In Fosca Innocenti la Incontrada interpreta la vice questore di Arezzo impegnata a risolvere complicati delitti. La fiction è stata girata tra Arezzo e Roma ed è composta da 4 episodi che andranno in onda in quattro serate su Canale 5. La rete intanto ha mandando in prima assoluta il trailer con le immagini del Duomo, oltre al girato di piazza della Libertà. Ma sono state tante le location suggestive interessate dalle registrazioni. La Basilica di San Domenico, il percorso espositivo “I Colori della Giostra”, Piazza San Francesco, via di Seteria e Pomaio.

La serie è un poliziesco a cui si unisce la leggerezza della commedia sentimentale. Realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, Fondazione Arezzo Intour e Comune di Arezzo, le registrazioni hanno avuto luogo tra architetture, paesaggi, piazze e locali più caratteristici della città. Vanessa Incontrada interpreta Fosca Innocenti, Vice Questore con un gran “fiuto”, un istinto che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i casi. Vive nella campagna di Montecchio, ma il commissariato è ricostruito in Piazza Grande; a due passi da via Seteria, dove si trova l’enoteca del “suo amico” Cosimo, Francesco Arca.