Arezzo, 4 settembre 2021 - Ottava edizione dal 5 al 7 settembre per l’Arezzo Flute Festival, il primo festival interamente dedicato al flauto ideato nel 2013 da Elisa Boschi e organizzato dalla Scuola di Musica Le 7 Note. Il Festival propone masterclasses di flauto e ottavino, workshop per bambini con Metodo Suzuki, incontri, seminari, Ensemble di Flauti e Musica da Camera e una serie di concerti che vedranno protagonisti allievi e docenti. Dopo la pausa per la pandemia del 2020, il Flute festival torna ospitando prestigiosi maestri. Tra questi: Michele Marasco flautista e concertista di fama internazionale, già Primo flauto dell’Orchestra Regionale Toscana, Matteo Evangelisti Primo Flauto del Teatro dell’Opera di Roma, Elisa Boschi ottavino dell’Orchestra dell’Arena di Verona, Laura Minguzzi docente al Conservatorio “Verdi” di Como, Benedetta Bertuccini e Isabel Longato docenti abilitate al Metodo Suzuki. Il Festival è aperto a tutti, proponendo percorsi di studio differenziati in base all’età e ai livelli di studio. Tra le novità domenica 5 settembre il “Workshop Suzuki”, in cui le docenti Bertuccini e Longato si dedicheranno alla fascia dei più piccoli con lezioni individuali, collettive ed Ensemble dedicati al Metodo Suzuki. Il workshop sarà aperto a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni, compresi quelli che vogliano provare per la prima volta a suonare il flauto. Sarà organizzato il seminario “Il Metodo Suzuki, il metodo della lingua madre e dell’educazione al talento” rivolto genitori, didatti, studenti e a tutti gli interessati.

Dal 5 al 7 settembre si svolgeranno le Masterclass di perfezionamento, fiore all’occhiello della manifestazione. I Maestri Michele Marasco, Matteo Evangelisti, Elisa Boschi e Laura Minguzzi si dedicheranno a lezioni individuali, collettive e Ensemble di flauti. E poi due seminari: la prassi della Musica Barocca e lo studio dell’ottavino. Laura Minguzzi, appassionata e studiosa di flauto traversiere, offrirà il seminario “L’articolazione nella musica antica: prassi esecutiva storicamente informata applicata al flauto moderno” ed Elisa Boschi approfondirà le tematiche legate allo studio dell’ottavino nell’incontro “Ottavino e prospettive d’orchestra” in cui illustrerà le potenzialità del “piccolo” strumento e del suo impiego nel mondo del lavoro. Il Festival si svolgerà alla Scuola di Musica Le 7 Note alla Casa Rossa al Parco del Pionta, al Circolo Artistico il 5 settembre e presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo il 6 e 7 settembre e culminerà in una serie di concerti di Maestri e allievi a ingresso libero. Per info: 388-387623