di SILVIA BARDI

Arezzo 5 ottobre 2018 - Arriva il festival per compagnie teatrali emergenti, quattro giorni di eventi gratuiti ad Arezzo nel giugno 2019, una giuria popolare, un comitato artistico composto da giovani dai 18 ai 30 provenienti da tutta Italia. E’ questo l’Arezzo Crowd Festival organizzato dall’associazione aretina Officine Montecristo presieduta da Giovanni Firpo, nata due anni fa, e che per sostenere e organizzare il festival ha avviato una raccolta fondi di finanziamento su Eppela, la piattaforma di crowdfunding. Obiettivo 3500 euro e un mese di tempo. Il festival, come spiega Firpo, attore, regista, drammaturgo, sarà un contest per compagnie teatrali emergenti e porterà in città per quattro giorni iniziative gratuite aperte a tutti. E’ già al lavoro un comitato artistico composto da settanta ragazzi tra i 18 e i 30 anni, vengono da tutta Italia e dalla fase organizzativa fino ai giorni del festival avranno la possibilità di confrontarsi con professionisti e di partecipare attivamente alla realizzazione di questo evento. Il comitato dovrà infatti occuparsi di curare ogni aspetto artistico e organizzativo.

Una forma di teatro partecipato per avvicinare i giovani al mondo del teatro coinvolgendoli attivamente e per promuovere le eccellenze professionali del settore rigorosamente under 35. Insomma, preparare partendo dal basso una nuova generazione del teatro, dal palcoscenico a dietro le quinte, dalla segreteria alla produzione. Il comitato infatti fra le tante attività seguirà laboratori di formazione con i professionisti di Officine Montecristo specializzandosi in web tv, blog, gruppo storytelling e gruppo teatrale. Lo slogan è semplice “io ci sto” dicono i ragazzi che già si sono ritrovati durante una cena durante la quale sono stati raccolti i primi fondi a sostegno del festival. Ma la macchina organizzativa è già stata messa in moto e va avanti. Su Eppela il conto alla rovescia è partito, in base all’offerta, che parte da un minimo di 5 euro, si va dal ringraziamento sui social a gadget come spille, borse, zaini e magliette, dal laboratorio di recitazione a banner e video pubblicitari per le aziende, fino a un massimo 1000 euro che vale il titolo di sponsor ufficiale della manifestazione. Tutto è iniziato sui social, dal “reclutamento” della forza lavoro alle adesioni, dalla raccolta fondi alle idee. Tema centrale di tutto il festival sarà quello delle “contaminazioni” e sede centrale le Officine Montecristo di via san Bernardino da Siena ad Arezzo. Un mix di linguaggi, di interessi, di attività e di competenze per ritrovarsi tutti insieme su un palco.