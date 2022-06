"Aurum" la mostra diffusa di Fabio Viale nell'estate aretina

Arezzo, 15 giugno 2022 - La città di Arezzo ospita dal 19 giugno al 30 settembre 2022 la mostra Aurumdi Fabio Viale, organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo con il Comune di Arezzo, in collaborazione con l’associazione culturale Le Nuove Stanze. L’artista torna nella città toscana con un percorso espositivo provocatorio e suggestivoche si snoda in diverse sedi, in spazi sia museali sia cittadini– dalla Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea alla Fortezza Medicea, dalla sala Sant’Ignazio al sagrato del Duomo, alle Piazze San Francesco e San Domenico –, coinvolgendo il pubblico in un racconto per immagini evocativo, che richiamandosi al classico e all’antico è capace di descrivere un immaginifico contemporaneo. La prima personale ad Arezzo dedicata a Fabio Viale intende rendere omaggio alla ricerca pluriennale e alla poetica di un artista tra i più influenti della scena contemporanea. L’esposizione indaga i confini,le potenzialità dellamateria con la quale l’artista instaura un dialogo a più voci. Nelle oltre 40 sculture che Viale presenta in questa occasione viene inserito, quasi segretamente, un grammo di oro, vero leitmotivdella mostra– metallo duttile e malleabile, indissolubilmente legato alla storia della città di Arezzo, ma allo stesso tempo anche “minerale di conflitto” –, che l’artista sperimenta come elemento significante, anche nella sua accezione più drammatica. Gli innesti, a testimonianza della vena sperimentaledell’artista, contribuiscono al dialogo e allo scambio tra un’iconografia classica di bellezza e armonia, e la contingenzadello sguardo; tra la superficie di una pelle senza tempoe quella di una attualità vissuta nelle sue crudeli eccedenze – politiche, economiche, sociali, intimistiche. Come nelle parole di Fabio Viale:«L’oro ha in sé un potere seduttivo che esula dalla sua mera bellezza: è come il canto di una sirena, si percepisce la sua forza di attrazionementre lo lavori, ha capacità, come il marmo, di tirarmi fuori dal tempo, di trascendere la sua perfezioneper svelarne il pericolo». E Alberto Fiz spiega: «L’oro, simbolo alchemico per eccellenza, spesso al centro del dibattito artistico contemporaneo, da Yves Klein a Gino De ...