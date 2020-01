Arezzo, 4 gennaio 2020 - Oggi, sabato 4 gennaio, la Scuola di Musica Le 7 Note inaugura il 2020 con un’anteprima della nuova stagione concertistica di “Musica al San Donato”.

Alle ore 16.30 presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo (Via Nenni 20/22, ingresso libero), in collaborazione con Azienda USL Toscana Sud Est, sarà protagonista del Concerto della Befana l’Orchestra dei più giovani nata in seno alla scuola di musica aretina, ovvero l’Orchestra Suzuki delle 7 Note.

L’orchestra accoglie bambini da circa tre anni di età che studiano alle 7 Note con il Metodo Suzuki, metodo che permette l’insegnamento in età prescolare e l’approccio fin da piccolissimi, con risultati straordinari, alla musica d’insieme. L’orchestra sarà affiancata dai docenti dei corsi Suzuki delle 7 Note: Marta Lazzeri, Alessio Nocentini, Carmelo Giallombardo, Benedetta Bertuccini, Marta Serpi, Lisa Napoleone.

La Scuola di Musica Le 7 Note è convenzionata con l’Istituto Suzuki Italiano di Torino.

Il metodo Suzuki ovvero “metodo della lingua madre” si basa sul processo dell’imitazione. Come il bambino apprende a parlare ripetendo le parole ascoltate in famiglia, in tal modo può suonare uno strumento attraverso l’ascolto e la ripetizione di un frammento musicale proposto giornalmente dai genitori opportunamente preparati dall’insegnante. E’ infatti attraverso l’ascolto, l’imitazione, la continua conferma e gli stimoli degli adulti che il bambino comincia a trasformare i primi suoni in parole. Prima poche e semplici, poi via via più complesse e articolate. Nello stesso modo la metodologia Suzuki sviluppa la capacità di parlare attraverso uno strumento.

La stagione di “Musica al San Donato” ripartirà quindi ufficialmente dal 26 gennaio 2020, con 4 appuntamenti la domenica pomeriggio alle ore 16.30, aperti gratuitamente ai degenti, al personale e al pubblico esterno.

La stagione prevede un concerto al mese. Dopo il 26 gennaio, gli appuntamenti successivi saranno il 9 febbraio, il 1 marzo e il 19 aprile.