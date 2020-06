Arezzi, 6 giugno 2020 - Oggi l'appuntamento è con la quinta edizione del Concorso Letterario “Antonio Nicolò” dedicato quest’anno ad amicizia e solidarietà. Ad organizzarlo il circolo Acli di Ponticino che oggi premia gli alunni del territorio di Laterina-Pergine Valdarno. Alle 11 di oggi sabato 6 giugno è in programma in piazza don Alcide Lazzeri la conclusione del concorso letterario che ha registrato la partecipazione di numerose classi delle scuole materne, elementari e medie degli istituti comprensivi di Levane e di Bucine. L’iniziativa sarà coordinata dal presidente provinciale delle Acli Stefano Mannelli e si svolgerà alla presenza di un ristretto gruppo di autorità, dirigenti scolastici e studenti per ottemperare al rispetto del distanziamento interpersonale e alle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19, andando a configurare una prima occasione di ripartenza dopo tre mesi di stop. Il tema del concorso era “L’amicizia e la solidarietà tra le persone come elementi base per la pace” e, traendo spunto dall’esperienza di Rondine-Cittadella della Pace, ha invitato bambini e ragazzi ad una riflessione sulla costruzione della pace attraverso lo sviluppo della cultura dell’amicizia e della fratellanza, della comprensione e dell’attenzione alle situazioni di difficoltà.

Gli alunni, insieme a maestri e professori, si sono confrontati su queste delicate tematiche prima dal vivo in classe e poi tramite tecnologie durante l’emergenza sanitaria, esprimendo i loro pensieri in elaborati in prosa, in poesia o con disegni. Ogni realizzazione è stata valutata da una commissione composta dai rappresentanti dei due istituti comprensivi: dirigenti scolastici, insegnanti e genitori, da don Salvatore Scardicchio parroco di Ponticino e da Luigi Scatizzi vicepresidente delle Acli di Arezzo, arrivando così a individuare i vincitori del concorso che nella mattinata di oggi riceveranno in premio un buono per l’acquisto di materiali o attrezzature utili per la didattica dalle mani del presidente del circolo Acli di Ponticino Roberto Poponcini. Questa edizione del concorso è stata caratterizzata da una speciale dedica ad Antonio Nicolò, ex presidente provinciale e regionale delle Acli scomparso nel 2016, che è stato un esempio di come i valori della pace e dell’umanità siano compatibili con ogni azione sociale e politica.