Arezzo, 25 marzo 2019 - Cabaret, musica e teatro aprono la sedicesima edizione di Aurora Ridens. Il laboratorio di pubblica sperimentazione comica, organizzato dall’associazione culturale Noidellescarpediverse, romperà il ghiaccio alle 21.15 di mercoledì 27 marzo con una carrellata di artisti che si alterneranno sul palco del Circolo Aurora di piazza Sant’Agostino con l’obiettivo di regalare risate al pubblico aretino. La serata inaugurale, ad ingresso libero e gratuito, vedrà subito la presenza di un grande protagonista della comicità italiana come Sergio Giuffrida da Colorado di Italia1 che arriverà ad Arezzo per provare le nuove battute e i nuovi sketch del suo repertorio.

Nato in Sicilia e vissuto a Roma, questo monologhista vanta una fortunata carriera artistica che è partita con la vittoria del prestigioso Premio della Critica al Festival Nazionale del Cabaret di Torino e che l’ha visto poi trionfare in numerosi concorsi in tutta la penisola come il romano Festival Spazio Cabaret, il Festival Nazionale CabaShow e Sos Cabaret. Con i suoi simpatici pezzi ispirati alle situazioni della quotidianità, Giuffrida ha partecipato ad alcune edizioni del Lab Zelig ed è arrivato nei grandi palcoscenici televisivi con l’approdo nel 2014 a Colorado, mentre nel frattempo ha continuato ad animare anche la scena comica romana e nazionale con progetti di successo come Comicrofono e con la sua pagina di youtube “Grilletto facile”.

Questo artista sarà la punta di diamante di una serata che, condotta da Riccardo Valeriani e coordinata da Alan Bigiarini, vedrà per protagonisti anche tanti giovani aretini, con la musica dal vivo della band I Calimani, con uno spezzone teatrale dei ragazzi della Farrasque (compagnia costituitasi all’interno della Farrago che ha recentemente realizzato la web-series “Dio”), con gli omaggi ai classici del teatro comico a cura dei casentinesi Lenny Graziani e Laura Rossi, e con le divertenti gag di David Testi che torna ad Aurora Ridens come monologhista comico. L’appuntamento sarà ulteriormente arricchito dalla tradizionale estrazione con premi del territorio, dalle battute del perugino Mauro Busti e da un’assoluta novità come la presenza del pratese Ciccio Toccafondi che, amministratore della pagina facebook “Comici Toscani” seguita da quasi 117.000 persone, presenterà un proprio pezzo e porterà con sé alcuni gadget da regalare al pubblico. «Non potevamo augurarci un inizio più scoppiettante per il nostro laboratorio - commenta Bigiarini. - Innanzitutto siamo felici di poter nuovamente ospitare un amico come Giuffrida con cui collaboriamo ormai da anni e che farà ritorno in città per provare le sue nuove battute davanti al nostro pubblico. La grande novità, inoltre, è rappresentata dalla presenza di tanti aretini che permetteranno ad Aurora Ridens di tornare a configurarsi come un banco di prova e un trampolino di lancio per i giovani artisti del nostro territorio».