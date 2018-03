Arezzo, 11 marzo 2018 - Il Festival Nazionale di Teatro Spontaneo, la manifestazione teatrale che caratterizza la primavera aretina, nella sua XXIII edizione, vedrà succedersi sul palcoscenico spettacoli che spazieranno dall'intramontabile teatro classico a quello di ricerca, con scelte registiche e scenografiche innovative. Gli spettatori si troveranno a godere di performance di alta qualità artistica, data dall'amore e dall'impegno di compagnie che, sebbene amatoriali, approcciano i testi con grande professionalità.

Anche quest'anno il Festival sarà ad ingresso gratuito e si svolgerà ogni Venerdì alle 21.15 presso il Centro di Aggregazione Sociale Fiorentina, Via Vecchia 11 (dentro porta S. Clemente).

Otto saranno le compagnie in gara, provenienti da Veneto, Liguria, Marche, Lazio, Toscana e l'immancabile Campania; sei diverse territorialità a contendersi il premio per il miglior spettacolo in lingua italiana e in vernacolo, oltre a quelli per il miglior attore e attrice, decisi dalla giuria di esperti. Altri ambiti premi sono quello di gradimento del pubblico e quello alla regia dedicati rispettivamente a due pilastri della manifestazione, Mauro Nocentini e Attilio Vergni. Molte delle opere a concorso sono frutto dei migliori drammaturghi italiani, contemporanei e non, come Eduardo De Filippo, Annibale Rucello, Aldo De Benedetti, Angelo Longoni, Antonella Zucchini, Davide Giovagnetti. Unica presenza fuori confine, Woody Allen, con l'indimenticabile "Amore sparami". Il risultato è un ventaglio di proposte teatrali tali da rendere ogni serata del cartellone un appuntamento imperdibile, in una ricca tavolozza di variegate sfumature emozionali.

Il Festival partirà Venerdì 16 Marzo alle ore 21,15 con una serata fuori concorso, dedicata al teatro sociale con la compagnia di ragazzi e adulti diversamente abili e non "Contaminati", con lo spettacolo “Basta sia amore" diretto da Barbara Peruzzi.

La rassegna terminerà Venerdì 25 Maggio con la serata di premiazione, presentata dal giornalista Luca Caneschi, dal Presidente Gaspare Carulli e dalla direttrice artistica Sandra Guidelli. Durante la festa finale si esibirà la compagnia del Centro "Primanc'era", diretta dal bravissimo Moreno Betti, nello spettacolo "Le farfalline al mare". Un grazie va al Centro di Aggregazione Sociale Fiorentina ed al suo presidente Gianfranco Grifoni, in quanto ogni anno rendono possibile la realizzazione della rassegna.