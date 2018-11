Arezzo 6 novembre 2018 - Il fascino di Tagete, che è stato scelto anche come simbolo degli scrittori aretini, i Leoni d’Etruria, i sogni alati e il rapporto millenario tra uomo e cavallo, la preziosa e unica ceramica aretina, il Foro di Augusto a Roma, la romanizzatine in Sardegna e i ritrovamenti archeologici a Firenze, Villa Adriana erla Cortona dei Principes. E’ un viaggio nell’antichità quello proposto dal museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate di Arezzo, una lunga serie di appuntamenti e di incontri proprio al museo che si terranno dal 7 novembre al 13 aprile voluti come sempre dalla direttrice Maria Gatto impegnata da anni ad aprire il museo ai cittadini e a tante iniziative per far conoscere questo scrigno ricco di tesori aretini e del nostro passato, e dal Polo museale della Toscana.

“Percorrendo l’antichità” infatti è la terza edizione di questa rassegna che vuole offrire agli appassionati di archeologia e di storia antica e dei curiosi di ogni età,un’occasione di scoperta e approfondimento del mondo antico attraverso incontri con esperti di varie discipline che presenteranno gli ultimi studi, i risultati delle ultime ricerche e le preziose testimonianze consolidate nei diversi percorsi professionali. La rassegna si apre mercoledì 7 novembre alle 16.30 con una conferenza dedicata a “I miti di Eracle: una narrazione della storia greca dell’età del Bronzo” a cura di Luigi Piccardi del Cnr Istituto di geoscienze e georisorse, Lucia Alberti del Cnr Istituto di studi sul Mediterraneo antico e Claudia Paterna archeologa classica, autori del volume “Eracle e le sue fatiche. L’età del bronzo greca raccontata da uno dei suoi protagonisti”. La storia del mito e delle fatiche di Eracle che si svilupparono nella loro forma fondamentale in Grecia durante l’età del Bronzo, in epoca pre-omerica e la loro nuova interpretazione. Tutti gli incontri sono realizzati in collaborazione con Munus, con la Oklahoma University per la strumentazione, con il Liceo Artistico “Piero della Francesca” e gli allievi che seguiranno e documenteranno i vari appuntamenti con video e foto nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro e con Euronics per la promozione.