Arezzo, 27 giugno 2020 - 'A riveder le stelle', come Dante quando uscì dall'Inferno. SI chiama così il cartellone di eventi del teatro di Bucine, che mette insieme cinema e teatro. Un momento di ritrovo, finalmente, dopo mesi passati in casa. Una serie di appuntamenti all'Anfiteatro, sotto le stelle appunto, per un cartellone che parte dal 2 luglio e arriva fino ad agosto, con tanti appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Si comincia con il cinema: il 2 luglio alle 21 sarà proiettato il film ‘Mamma o papà?’, con Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Ancora cinema il 9 luglio con ‘Cyrano mon amour’, con Thomas Solivéres, Olivier Gourmet e Mathilde Seigner. Teatro e musica il giorno dopo, alle 21, grazie a Materiali Sonori e Diesis Teatrango in ‘Orchestra della fantasia’, un omaggio tra parole e musica a Gianni Rodari, con Barbara Petrucci, Giampiero Bigazzi,Piero Cherici e le musiche di Orio Odori eseguite dal vivo da Stefano Batelli e lo stesso Odori. Il cinema di Ozpetek sarà il protagonista dell’appuntamento del 16 luglio: in programma c’è infatti ‘Mine Vaganti’ con Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, e Ilaria Occhini. Teatro per i più piccoli il 17 luglio con due eventi: le ‘Novelle interattive’ di e con Amina Kovacevich e ‘Carillon di Fiabe’, di e con Filippo Mugnai e Piero Cherici. ‘Up’, con Edward Asner, Christopher Plummer, Jordan Nagai è il film in programma il 23 luglio per la sezione cinema. Omaggio a Riccardo Marasco (nella foto) il 24 luglio, ‘Metti un giullare in piazza’ sarà una una divertente carrellata di serenate, storie e stornelli della tradizione toscana, con Massimiliano Giuntini, voce e chitarra; Silvio Trotta, mandolino, mandoloncello e chitarra battente; Alessandro Bruni, chitarra; Stefano Tartaglia, flauto dritto e le voci narranti di Barbara Petrucci e Piero Cherici. Tra i film in programma ci sono anche ‘La ragazza del dipinto’, il 30 luglio’ e ‘Alice in Wonderland’, il 6 agosto; per il teatro sono da segnalare l’evento dedicato ai più piccoli del 31 luglio con ‘La ciambella addormentata nel forno’ e ‘Don Chisciotte, sogni e mulini a vento’ di Diesis teatrango, in programma il 1 agosto. Per partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione (3714130749 o 3282213803 oppure info@diesisteatrango.it).

© Riproduzione riservata