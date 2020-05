Arezzo, 16 maggio 2020 - Sono tante le Pillole di Listen il progetto Landscape in Sounds through Eco Museums network che per due anni vedrà coinvolta l’Unione montana dei comuni del Casentino e l’Ecomuseo del Casentino. Così sulla pagina Facebook dell’Ecomuseo, arrivano vari post dedicati agli archivi orali e alla loro valorizzazione attraverso la riscoperta dei dialetti del Casentino e la loro origine. C’è “A caccia di voci”, con le inchieste dialettali a Bibbiena svolte negli anni ’70 dal linguista Oronzo Parlangeli che ha realizzato La carta dei dialetti Italiani. E c’è l’origine della Gorgia Toscana uno dei tratti più caratteristici della nostra pronuncia. Quella che ci fa dire “la hoha hola hon la hannuccia horta”. E ancora, le antiche parole in dialetto e le mappe che parlano del nostro territorio e dello spazio linguistico nella dialettologia percettiva. E poi le contaminazioni tra il casentino e Firenze nella parlata. Ma oltre a Listen sulla pagina dell’Ecomuseo del casentino sono ancora visibili le Pillole di Ecomuseo. Sono i video dell’archivio postati con cadenza regolare dallo staff dell’EcoMuseo e della Banca della Memoria dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. L’ecomuseo infatti in questo momento di emergenza da corona virus si è trasformato in museo virtuale aprendo le porte sui social dei propri archivi video. Ogni giorno un contributo virtuale e una storia legata al territorio.

Come quella di Marco Cuccaro che da molti anni giuda l’ambulanza per la Misericordia di Stia. Ma c’è anche Casentino Senza Frontiere che rappresenta l’anima intraprendente e idealista della vallata che si dedica a ciò che è giusto fare oltrepassando confini e barriere di ogni tipo: come Irene Renda che racconta alcune delle sue avventure in Kosovo. E poi c’è Raffaella che ama i cani e dedica ogni giorno una parte della sua giornata a rendere la loro vita migliore. L’amore che riceve indietro non ha prezzo. C’è il racconto toccante di Maria che ha conservato per tutta la vita il ricordo dei fatti di Vallucciole ma non si è mai voluta allontanare da quel luogo. Proseguono ogni giorno le Pillole di cultura dell’ecomuseo del Casentino. Dalla ricetta segreta del tortello alla lastra di Corezzo, fino alle drammatiche immagini dell’alluvione di Firenze, passando per la vita dei pastori durante la transumanza raccontata dai diretti protagonisti. Ogni giorno un po’ di “Pillole di cultura”a appunto: è questo l’appuntamento giornaliero con l’Ecomuseo del Casentino. Ma rigorosamente virtuale