Capolavori degli Uffizi salvati dalla guerra. Una mostra al castello di Poppi

Poppi (Arezzo), 16 agosto 2023 - Una mostra che attraverso fotografie, documenti d'archivio, e filmati d'epoca racconta la storia del salvataggio di centinaia di sculture e dipinti tra i più famosi al mondo, e oggi esposti alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, che vennero custoditi in Casentino durante la Seconda guerra mondiale, salvandole così dai nazisti.

La rassegna dal titolo 'Michelangelo rapito - Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino’ è in corso al Castello di Poppi, in provincia di Arezzo, fino al 28 gennaio 2024.

La restituzione di gran parte di questi beni avvenne la mattina del 22 luglio 1945, spiega una nota, quando una colonna di sei autocarri militari alleati fece il suo ingresso in piazza della Signoria, attesa da oltre 2mila fiorentini. La restituzione dei capolavori delle gallerie fiorentine razziati dai nazisti fu una grande vittoria della diplomazia che coinvolse Chiesa, soprintendenze, ministero, servizi segreti alleati. Decisivo l'intervento del cardinale Elia Dalla Costa presso la segreteria di Stato Vaticana con la mobilitazione di monsignor Giovanni Battista Montini (il futuro Paolo VI) e del soprintendente Giovanni Poggi e di Rodolfo Siviero, che del recupero delle opere d'arte trafugate durante la guerra avrebbe fatto una missione di vita.

Le opere vennero recuperate al castello di Neumelans a Campo Tures (Bolzano) e nel vecchio palazzo della pretura a San Leonardo in Passiria (Bolzano). Tra le opere che però non sono mai tornate a casa agli Uffizi c'è la Maschera di fauno attribuita a Michelangelo che era custodita nel castello di Poppi.

Venne trafugata nella notte tra il 22 e il 23 agosto 1944, quando un manipolo di soldati tedeschi riuscì a prendere possesso di 37 delle 410 casse custodite nel castello, per un totale di 200 opere, tra cui anche l'Autoritratto e La Velata di Raffaello con il Ritratto di Giovanni II Bentivoglio di Lorenzo Costa, successivamente ritrovato e oggi in mostra a Poppi su prestito degli Uffizi. Non sono mai tornati a Firenze nemmeno il Ritratto di Ignoto di Hans Memling e la Vergine che allatta il Bambino e Santi di Pierino da Vinci.

