Scomparso per un giorno, ritrovato il bambino di 11 anni

Arezzo, 27 luglio 2023 – Sono state ore di grande apprensione per i familiari di un bambino di 11 anni, residente in Valdichiana nell'Aretino, che non ha fatto rientro a casa per molte ore e che infine è stato ritrovato sano e salvo.

L’undicenne si era allontanato da casa alle 15 di mercoledì e da allora non ha più fatto rientro a casa fino a quando non è stato ritrovato nella mattinata di oggi in centro ad Arezzo. La famiglia aveva dapprima avviato le ricerche in autonomia, poi non riuscendo a trovarlo aveva avvisato le forze dell'ordine.