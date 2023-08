Auto cade in un canale dopo un incidente: recuperata con l’elicottero Drago

Arezzo, 26 agosto 2023 - Un’auto alimentata a metano, dopo un incidente, era caduta in un canale di scolo. Andava rimossa per non ostruire il deflusso dell’acqua, viste le previsioni di imminenti piogge.

Per farlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo distaccamento di Sansepolcro e il Nucleo Elicotteri. I soccorritori sono accorsi questo pomeriggio, sabato 26 agosto, in località Aboca. La squadra di Sansepolcro ha provveduto a pulire la zona da rami e piante che potevano impedire il recupero.

L’autovettura è stata poi recuperata con Drago e portata nel punto più vicino accessibile da un carro attrezzi. Nell’incidente non sono rimaste ferite persone.

Maurizio Costanzo