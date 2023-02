Assiste un cliente dopo un incidente, ma incassa i 13mila euro di risarcimento al posto suo

Un tribunale

Arezzo, 27 febbraio 2023 – Incassa il risarcimento al posto del cliente che assisteva. Per questo è finito sotto processo un 57enne del Casentino (in provincia di Arezzo).

Così il 57enne, secondo l’accusa, avrebbe truffato un fiorentino che, rivoltosi a lui per una pratica assicurativa, si è visto portare via oltre 13.000 euro e perfino negare in banca il permesso per un mutuo.

I fatti sono stati rievocati in tribunale ad Arezzo davanti al giudice Elena Pisto. Il pm Bernardo Albergotti ha sostenuto le accuse di sostituzione di persona e truffa a carico dell'imputato, che è un ex praticante avvocato. Secondo quanto ricostruito in aula l'uomo, avendo tutti i dati del cliente, ha aperto un conto corrente su una banca on line a nome dello stesso facendosi consegnare bancomat e carta di credito. Poi ha scritto all'assicurazione per farsi liquidare il danno sul conto appena aperto, quindi ha speso tutti i soldi ricevuti. A scoprire l'inghippo è stato casualmente il cliente che, chiedendo un finanziamento alla propria banca, si è visto respingere lo stesso perché etichettato come 'cattivo pagatore’. A quel punto il cliente truffato ha fatto denuncia ed è emersa la truffa. Da qui il processo che è stato aggiornato all'11 maggio per la sentenza.