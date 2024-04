Arezzo in lutto, è morto l’avvocato Nicodemo Settembrini

Arezzo, 14 aprile 2024 - L’avvocato Nicodemo Settembrini è morto stamani nella sua abitazione di Arezzo. Aveva 98 anni. Nicodemo Settembrini, originario di Forte dei Marmi, è stato titolare, per oltre sessant’anni, di un affermato studio legale con sede a Cortona. Nel 2011 aveva creato l’omonima fondazione, nata da un atto di generosità e di amore nei confronti della città etrusca. Durante questi anni, la fondazione da lui presieduta ha organizzato, in accordo con il comune di Cortona, con il Maec e con l’Accademia degli Arditi, le presentazioni di libri, mostre, iniziative scientifiche, didattiche e divulgative. Tra le iniziative di maggiore richiamo, come ricorda la Fondazione Nicodemo Settembrini, figura il premio giornalistico intitolato alla memoria dello scrittore e critico letterario cortonese Pietro Pancrazi, il cui prestigio ha assunto una rilevanza di carattere nazionale. L’elenco dei vincitori, dal 2012 a oggi, tutti di alto livello, testimonia, infatti, quale sia stato l’impegno della fondazione in questi dieci anni e il livello dei rapporti che essa ha saputo creare anche al di fuori dei confini locali. Nel 2018, Nicodemo Settembrini divenne cittadino onorario di Cortona. L'allora sindaco, Francesca Basanieri, nel conferirgli il titolo, usò queste parole: «Con la sua fondazione ha contribuito all'arricchimento culturale e sociale di tutto il territorio. Espressione limpida di attaccamento alla nostra collettività, esempio illuminato di impegni civile ed etico». La camera ardente viene allestita presso la Croce Bianca di Arezzo. I funerali si svolgeranno martedì 16 aprile, nel duomo di Arezzo, alle ore 15. Maurizio Costanzo