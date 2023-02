Residenze per anziani a Foligno: l'assistenza continuativa di Villa La Quiete

Villa La Quiete

Piccoli o grandi problemi motori, deficit cognitivi, ma anche condizioni di fragilità che non permettono di vivere appieno un'esistenza in autonomia possono rendere la terza età tutt'altro che serena.

Quando ciò accade, il solo modo per ritrovare il benessere è sapere di poter contare su un'assistenza dedicata, magari accompagnata da una solida rete di relazioni che permetta all'individuo di sentirsi parte attiva della società.

I residence per anziani aiutano a far fronte a questo genere di problematiche con strutture all'avanguardia e servizi pensati per la terza età. Naturalmente, la scelta di una realtà di questo tipo si accompagna alla necessità di individuare anche un luogo confortevole, capace di fornire il giusto livello di assistenza, ma soprattutto in grado di assicurare agli individui più vulnerabili un elevato livello di sicurezza.

Tra le realtà che lavorano quotidianamente per offrire agli individui una terza età più serena e gratificante spicca Villa La Quiete, una residenza per anziani immersa nel verde delle colline di Foligno, considerata una vera e propria eccellenza del territorio per il suo impegno nell'offrire un'assistenza di qualità continuativa.

Residenza per anziani Villa La Quiete: sicurezza, affidabilità e competenza

La struttura di Villa La Quiete è una residenza per anziani alla quale è possibile affidare i propri cari in tutta sicurezza.

Forte di valori come la professionalità, il rispetto, la responsabilità, ma soprattutto del motto "La nostra trasparenza per la vostra tranquillità", la struttura dispone di un sistema di videosorveglianza che permette alle famiglie di osservare i propri congiunti e testare, in ogni momento, il loro grado di soddisfazione.

Tra gli altri valori, la passione, lo spirito di squadra e la valorizzazione della persona, oltre a una mission che punta alla promozione di un certo grado di autodeterminazione per far sì che tutti gli individui possano aspirare a una buona qualità della vita qualunque sia il loro livello di autonomia.

Non a caso, il residence, guidato dal Dott. Matarazzi, direttore Sanitario della struttura, punta a ricreare lo stesso ambiente accogliente che si respira all'interno di una grande famiglia, valorizzato dalla presenza di uno staff multidisciplinare di alto livello, composto da più di 50 collaboratori tra infermieri e operatori socio sanitari.

L'organizzazione, bastata su tre turni giornalieri, assicura un'assistenza completa, 24 ore su 24, e fa sì che all'interno del residence ci sia sempre qualcuno a fornire ai presenti tutto il supporto di cui hanno bisogno.

Un affiancamento che si consolida in un servizio continuativo di somministrazione di farmaci o cure, di presidio, in caso di emergenze e problemi di salute, o più semplicemente di accompagnamento per tutte le esigenze relative alla nutrizione o all'igiene personale.

La struttura dispone anche di uno staff medico composto da geriatri e fisiatri, che offrono le loro prestazioni ad anziani non autosufficienti – o con qualsiasi grado di disabilità – con un servizio di assistenza regolare, secondo orari personalizzati.

Dalle attività di socializzazione all'asilo dei nonni

Villa La Quiete affianca all'equipe medica una squadra di animatori qualificati che quotidianamente si occupano di organizzare attività ricreative finalizzate al coinvolgimento degli ospiti.

Nasce anche da questa mission, l'asilo dei nonni, un centro anziani diurno, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 – anche nei festivi – che offre alle famiglie un luogo sicuro in cui lasciare i loro cari nel corso della giornata e gli anziani uno spazio dedicato e protetto, in cui trascorrere le giornate in modo più coinvolgente, contrastando la solitudine e tutto quello che può comportare a livello cognitivo.

Del resto, lo scopo dell'asilo dei nonni, in linea con il servizio offerto da Villa La Quiete, è quello di intrattenere, dare vita a esperienze gratificanti e favorire la creazione di nuovi legami: tre fattori da sempre considerati fondamentali per assicurare agli individui più fragili un elevato grado di serenità e far sì che possano mantenere una buona qualità della vita.



Maggiori informazioni sul sito: https://villalaquiete.com