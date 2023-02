Migliori vetrine agroalimentari, nautiche e turistiche

Fiere ed eventi dell’Azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria

Fiere ed eventi dell’Azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria: un 2023 che riconferma per gli appuntamenti storici del levante e ponente e tante occasioni di promozione per le imprese del turismo, dell’agroalimentare e della nautica. Liguria da Bere si è confermato un evento di successo e il risultato di 14mila tickets di degustazioni venduti nella XV edizione è andata oltre le aspettative. Sono già fissate le date del 2023 che saranno il 30 giugno, il 1° e 2 luglio. L’intenzione per le future edizioni è di dare maggiore spazio a momenti di approfondimento per valorizzare la qualità delle produzioni liguri e offrire al pubblico anche percorsi di conoscenza e arricchimento in termini di cultura enogastronomica con show cooking e confronti dedicati alle eccellenze vitivinicole e agroalimentari della Liguria. Anche la 23esima edizione di Olioliva a Imperia è stata un successo e ha raggiunto un’affluenza complessiva stimata intorno alle 150 mila presenze. Nel 2023 le date saranno il 3, 4 e 5 novembre. In agenda anche la partecipazione a fiere nazionali e internazionali di prestigio: riconfermata per il turismo la partecipazione al IFTM Top Resa di Parigi e al World Travel Market di Londra; Le aziende liguri dell’agroalimentare potranno partecipare a Tuttofood a Milano e Anuga Colonia, la principale fiera mondiale per l’industria alimentare e delle bevande; per le imprese della nautica le vetrine d’assoluta eccellenza del Cannes Yachting Festival e del Fort Lauderdale Boat Show 2023 in Florida.

La Val di Magra destinazione enoturistica

Prosegue il percorso di realizzazione della Strada del vino Colli di Luni. L’idea, come strumento di promozione del territorio e del suo prodotto bandiera, ha preso le mosse nella scorsa Liguria da Bere. Se in passato l’enoturismo era considerato un segmento di nicchia, so è ormai consolidato quale proposta attrattiva per un pubblico diversificato, composto da esperti e professionisti, da semplici appassionati e curiosi. Attorno al vino sono nate nuove e più qualificanti esperienze: non solo degustazioni, visite ed eventi, ma attività outdoor tra i vigneti, esperienze di vendemmia turistica e occasioni per conoscere i territori attraverso le proprie produzioni d’eccellenza. La regia del progetto parte dalla Camera di Commercio, elemento di raccordo tra istituzioni e produttori, con la sua Azienda speciale Riviere di Liguria, l’associazione Tuttifrutti, il Consorzio di tutela, i comuni capofila di Luni e Castelnuovo Magra e punta a coinvolgere tutti i comuni che sono legati alla produzione: Arcola, Bolano, Calice al Cornoviglio, Santo Stefano Magra, Vezzano Ligure. “Siamo lieti sia stati confermato, da parte di tutte le amministrazioni del comprensorio, l’interesse a far parte del Comitato promotore della Strada con l’obiettivo di strutturare il settore del vino e fare della Val di Magra una destinazione d’eccellenza per gli enoturisti”, riassume il vicepresidente della Camera di Commercio, Davide Mazzola. “Stanno arrivando le adesioni da parte delle aziende – prosegue - c’è entusiasmo e voglia di creare un unicum mettendo a sistema la qualità delle produzioni con le attrattive culturali che i singoli comuni possiedono”.

Per aderire al comitato promotore contattare l’associazione Tuttifrutti scrivendo a: [email protected]