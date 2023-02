In occasione dell'International Dining di Dubai, Pizzaman lancia il primo panuozzo toscano

Firenze, 13 febbraio 2023 - Ventidue anni fa hanno portato per la prima volta in Toscana il vero panuozzo campano, preparato come da migliore tradizione.

Oggi, in occasione del prestigioso riconoscimento International Dining di Dubai, Pizzaman Firenze lancia il panuozzo toscano, ripieno di finocchiona e stracciatella di burrata e guarnito con miele di acacia.

Il panuozzo toscano, frutto dell'esperienza, della creatività e della passione dei migliori pizzaioli Pizzaman, è un omaggio che la catena numero 1 di pizzerie tutta fiorentina vuole dedicare al territorio. "Ventidue anni fa siamo stati i primi a portare a Firenze il panuozzo campano, oggi vogliamo ringraziare tutta la città con un prodotto nuovo che ha tutto il sapore e il gusto delle eccellenze gastronomiche della Toscana. Un omaggio a un territorio che ci ha permesso di vincere un importante riconoscimento internazionale e al tempo stesso un modo per fare conoscere al mondo uno dei più famosi e tradizionali prodotti toscani, la finocchiona, accompagnata dal tipico panuozzo, il panino pizza lievitato 72 ore, morbido dentro e croccante fuori" sottolinea lo staff Pizzaman Firenze.

Dopo aver conquistato l'International Dining Awards 2022 nella categoria Best Pizzeria 2022,

la catena di pizzerie fiorentina ha tutte le intenzioni di continuare a volare alto portando la bandiera Toscana nel mondo.

Pizzaman, con cinque punti vendita in tutta la città, è infatti l'unica pizzeria fiorentina ad aver vinto il riconoscimento internazionale, organizzato annualmente da Golden Tree Events organizing & managing di Dubai. L’iniziativa, come si spiega sul sito, nasce per celebrare quei ristoranti che sono sempre alla ricerca dell'eccellenza e della qualità.

“La nostra forza? Il lavoro di gruppo e la selezione accurata degli ingredienti” è il pensiero dello staff Pizzaman.

Un riconoscimento, l'International Dining Awards 2022, che si aggiunge ai diversi premi ricevuti dagli chef Pizzaman. Proprio quest'anno la catena ha deciso di lanciare una proposta tutta Green, un nuovo impasto proteico dedicato agli sportivi e a chi sceglie di vivere uno stile di vita sano, ricetta supervisionata dal biologo nutrizionista sportivo Cristian Petri, già disponibile nei punti vendita.



