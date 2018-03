Lido di Camaiore, 6 marzo 2018 - In 154 di 22 squadre alla 53^ Tirreno-Adriatico, che scatta martedì 7 marzo da Lido di Camaiore con la cronosquadre e che chiude un trittico prestigioso di eventi in Toscana, iniziato nello scorso fine settimana con Strade Bianche e Gp di Larciano. Un’edizione particolare come dice Nibali: “La Corsa dei Due Mari sarà nel ricordo di Michele Scarponi (la vinse nel 2009 n.d.r.) con un arrivo di tappa domenica prossima a Filottrano nella Marche, il paese dove abitava il povero Michele, mio grande amico e compagno di squadra all’Astana. Correrò questa corsa cercando di onorare il suo nome”.

Con “Lo Squalo” alla gara che si chiuderà martedì 13 marzo, tanti altri nomi eccellenti del pedale, come l'intero podio del Tour de France 2017 e due terzi del podio di Giro d'Italia e Vuelta, con Chris Froome (vincitore di Tour e Vuelta), Tom Dumoulin (vincitore del Giro), Rigoberto Uran e Romain Bardet. Tra i presenti anche Fabio Aru, Richie Porte, Mikel Landa, Miguel Angel Lopez, Adam Yates, Rohan Dennis, Zdenek Stybar, Geraint Thomas, Domenico Pozzovivo. Di lusso anche coloro che punteranno magari solo alle tappe, come il tre volte consecutive Campione del Mondo su strada Peter Sagan, Van Avermaet, Kwiatkowski, Gilbert, Ulissi, Boasson Hagen ed i velocisti Colbrelli, Gaviria, Cavendish, Ewan e Matthews. Tra i partenti anche Filippo Ganna, neo campione del mondo su pista dell’inseguimento ed il vincitore delle Strade Bianche, Tiesj Benoot.

IL PROGRAMMA: martedì 7 marzo a partire dalle ore 14 la cronosquadre con partenza da viale Colombo ed arrivo in viale Pistelli per un totale di Km 21,500, toccando Fosso Motrone, Marina di Pietrasanta, Fiumetto, Forte dei Marmi con deviazione verso l’interno per poi rientrare sul lungomare e tornare a Lido di Camaiore. Giovedì 2^ tappa Camaiore-Follonica di Km 167 con partenza alle 12,15. In avvio passaggio da Monte Magno, Pitoro, Massarosa, Massaciuccoli per entrare in Provincia di Pisa nella zona di Pontasserchio.