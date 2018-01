Gli ingressi: dove entrare

Per entrare sui viali a mare ci sono cinque ingressi, tutti accessibili ai disabili: all'altezza di via Mazzini a sud, punto in cui il circuito del carnevale gira e risale il viale a mare fino all'altra svolta, all'altezza di via Roma, dove c'è un altro ingresso. Le tre porte laterali sono (da sud a nord) in via XX Settembre, via Vespucci e via Saffi