Firenze, 9 luglio 2017 - Corvino sta battendo con decisione la pista Psg. I rapporti con il club parigino da cordiali sono diventati stretti dopo il viaggio nella capitale francese nei primi giorni di giugno. Rapporti che si stanno adesso concretizzando con l’interesse per due talenti appena sfornati dalle giovanili. Giovani, certo, ma con presenze importanti in competizioni internazionali. Come il centrocampista Cristhoper Nkunku, classe 1997, che sarebbe (in teoria) il surrogato perfetto di Borja Valero. Nkunku può giocare indifferentemente da mezzala oppure come regista, considerata la sua abilità con entrambi i piedi. Non gli fa difetto la visione di gioco che asseconda con lanci e dribbling. Insomma il prototipo del regista moderno, rapido e concreto.

E la concretezza è anche il marchio di fabbrica anche di Jonathan Ikoné (classe 1998): rapido, esplosivo con un tiro davvero impressionante per forza e precisione: caratteristiche che lo hanno portato sotto la lente d’ingradimento non solo della Fiorentina, alla ricerca di un attaccante esterno alla... Bernardeschi, per intendersi.

Entrambi le operazioni potrebbero andare in porto con la formuladel prestito e diritto di riscatto a fine stagione. Possibile l’inserimento del diritto di ‘recompra’, ma la Fiorentina vorrebbe davvero chiudere a proprio favore (riscatto obbligatorio) le trattative, convinta del valore e del talento dei due prospetti. Attenzione anche a Jesè Rodriguez, attaccante di proprietà del Psg, la scorsa stagione al Las Palmas. per lui discorso diverso, considerato il ‘peso’ del suo stipendio (7 milioni lordi) che i francesi dovrebbero dividere con i viola. Ipotesi su cui lavorare.

Nuovi passi in avanti per Valentin Eysseric, classe 1992, esterno offensivo del Nizza: la Fiorentina sta cercando di chiudere per una cifra inferiore ai 5 milioni sfruttando il fatto che il giocatore si avvia verso lo svincolo. Ormai siamo ai dettagli e l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

Fumata quasi nera intanto per Kalinic al Milan, la distanza fra le parti continua a essere decisamente troppa (30 milione la richiesta, 20 l’offerta) e Corvino è stato chiaro con il giocatore, che aveva espresso pubblicamente la volontà di diventare rossonero: le possibilità di andarsene sono basse. Tante le voci di mercato che riguardano altri giocatori della Fiorentina, fra questi Chiesa (che piace al Napoli) e Astori: la Fiorentina ha ribadito la loro incedibilità, anche entrambi hanno manifestato con chiarezza la volontà di restare.

Capitolo Borja: la Fiorentina sottolinea che è stato il giocatore ad aver raggiunto un accordo con l’Inter e il fatto di averlo ammesso in pubblico (attraverso il tweet diffuso venerdì) ha convinto Corvino ad avviare la trattativa con i nerazzurri: alla fine la cessione di Borja porterà 7 milioni in cassa, mentre il giocatore ha firmato con i nerazzurri un triennale da 3 milioni netti a stagione. Probabilmente un affare per due.