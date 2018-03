Siena, 3 marzo 2018 - Il fascino delle “Strade Bianche” su e giù lungo gli undici tratti sterrati. La classica con partenza dalla Fortezza Medicea di Siena e arrivo in Piazza del Campo, si corre oggi, sabato 3 marzo, su un percorso che il maltempo dei giorni scorsi ha reso ancora più difficile. Le stelle del ciclismo mondiale sono qui in Toscana per questo primo evento nel giro di sei giorni. A Siena peraltro in anteprima ai professionisti di scena anche le donne élite mentre domani sarà show per i cicloamatori con la loro Gran Fondo che vede iscritti 5000 concorrenti.

Nella gara femminile lunga 136 chilometri, con 8 tratti sterrati per complessivi 31 chilometri e 600 metri (partenza avvenuta alle 9,15) i favori del pronostico sono per Elisa Longo Borghini con il n.1 in corsa, Beggin, Bertizzolo, Van Der Breggen, Boels, Ferrando Prevot, Cecchini, Niewiadoma, Brand, Van Dijk.

Alle 10,45 la partenza della 12esima edizione della “Strade Bianche” professionisti la cui lunghezza è di 184 chilometri con 11 tratti sterrati per complessivi 63 chilometri (il più lungo quello di Lucignano d’Asso di Km 11,9). Ventuno le squadre per un totale di 147 corridori. Qui i favori del pronostico al vincitore 2017 Kwiatkowski, al campione del mondo Sagan, Valverde, Bardet, Stybar, Van Avermaet, Gilbert, Boasson Hagen, Vanmarcke, al campione del mondo di ciclocross Wout Va Aert, Dumoulin.

Tra gli italiani attesa per Nibali, Moscon, Moser, primo quest’anno a Laigueglia e vincitore delle Strade Bianche nel 2013, Ulissi, Bettiol. TV: Dalle 13,50 su Rai Sport (1^ parte) e dalla 14,55 su Rai 2 fino all’arrivo. La gara femminile dalle 16,55 su Rai Sport per la durata di 55 minuti.