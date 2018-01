San Gimignano (Siena), 23 gennaio 2018 - Il Bed and Breakfast più apprezzato in Italia è a San Gimignano. Così hanno deciso i viaggiatori che affidano i responsi dei loro soggiorni a TripAdvisor. Il popolare sito di recensioni di ristoranti, alberghi e mete turistiche ha diffuso i risultati dei “Travelers’ Choice Awards 2018" e tra le mete dei viaggiatori di tutto il mondo la preferenza, per quanto riguarda i soggiorni in b&b, è andata alla Locanda dell'Artista.

Ma sono ben 166 strutture premiate e 211 riconoscimenti ricevuti dal Belpaese. Nord, Centro e Sud: sono equamente distribuite lungo lo Stivale le tre regioni che hanno raccolto il maggior numero di riconoscimenti a livello nazionale nel 2018. Trentino Alto Adige e Campania si aggiudicano, a pari merito, il primato di regioni più premiate con 40 riconoscimenti a testa, mentre la Toscana si posiziona alle loro spalle con 25 presenze nelle classifiche dei Travelers’ Choice Hotels di quest’anno.

Il numero totale di riconoscimenti ricevuti dalle strutture ricettive premiate in queste tre regioni (105) equivale circa alla metà dei premi totali riscossi dall’Italia nell’edizione di quest’anno: 211. Anche se le eccellenze italiane sono distribuite su tutto il territorio nazionale, alcune regioni si sono distinte in maniera particolare nelle categorie in cui sono suddivisi i vincitori dei premi Travelers’ Choice Hotel 2018.

In particolare: il Trentino Alto Adige primeggia nelle categorie Migliori Tariffe (8 hotel vincitori nella Top 25 nazionale) e Migliori Hotel per Famiglie (10 riconoscimenti nella Top 25 italiana); la Campania è prima per numero di strutture premiate nelle Top 25 nazionali per le categorie Miglior Servizio (6 premi), Migliori Hotel di Piccole Dimensioni (5 riconoscimenti), Migliori Hotel (6 strutture presenti in classifica) e nella Top 10 italiana dei Migliori Hotel per Rapporto Qualità Prezzo con 6 hotel. Nella categoria Lusso è la Toscana a farla da padrona con 7 strutture presenti nella Top 25 nazionale mentre per i B&B la regione più premiata è il Lazio con 5 riconoscimenti.

LE CLASSIFICHE ITALIANE MIGLIORI TARIFFE

1. Hotel Villa Sirena, Casamicciola Terme (NA)

2. Hotel Corona, Rivazzurra (RN)

3. Hotel Consuelo, Riccione (RN)

4. Artemisia Resort, Ragusa (RG)

5. La Madonnina, Soraga (TN)

6. Tre Sorelle, Sant’Angelo (NA)

7. Hotel&Restaurant Alpino, Varena (TN)

8. Hotel Cladan, Santa Maria degli Angeli (PG)

9. Ciao Pais, Sauze d’Oulx (TO)

10. Hotel Sassleng, Alba di Canazei (TN)

MIGLIOR SERVIZIO

1. Hotel Belvedere, Riccione (RN)

2. Capri Wine Hotel, Capri (NA)

3. Hotel Villa Steno, Monterosso al Mare (SP)

4. Hotel David, Firenze (FI)

5. Hotel Pasquale, Monterosso al Mare (SP)

6. Hotel Villa Sirena, Casamicciola (NA)

7. Hotel Excelsior Parco, Capri (NA)

8. Hotel La Genzianella, Bormio (BS)

9. The Fifteen Keys Hotel, Roma (RM)

10. Aktivhotel Santalucia, Torbole (TN)

MIGLIORI PENSIONI E B&B

1. Locanda dell’Artista, San Gimignano (SI)

2. Casa Portagioia, Castiglion Fiorentino (AR)

3. Salerno Centro Bed and Breakfast, Salerno (SA)

4. Residenza Corte Antica, Venezia (VE)

5. B&B Bellafiora, Osimo (AN)

6. 1865 Residenza d’epoca, Firenze (FI)

7. B&B La Duchessa A Roma, Roma (RM)

8. Bed and Breakfast Navicri, Vieste (FG)

9. Casa Eli Roma, Roma (RM)

10. B&B Dimora dell’Etna, Milo (CT)

MIGLIORI HOTEL DI LUSSO

1. J.K Place Roma, Roma (RM)

2. Four Seasons Hotel Firenze, Firenze (FI)

3. Grand Hotel La Favorita, Sorrento (NA)

4. Bellevue Syrene, Sorrento (NA)

5. San Luis Retreat Hotel & Lodges, Avelengo (BZ)

6. Il San Pietro di Positano, Positano (SA)

7. Monastero Santa Rosa Hotel and Spa, Conca dei Marini (SA)

8. Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Gargnano (BS)

9. The St. Regis Florence, Firenze (FI)

10. Alpina Dolomites, Alpe di Siusi (BZ)

MIGLIORI HOTEL DI PICCOLE DIMENSIONI

1. La Minerva, Capri, (NA)

2. Hotel Castello di Sinio, Sinio (CN)

3. Boutique Hotel Diana, Madonna di Campiglio (TN)

4. Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, Conca dei Marini (SA)

5. Hotel Laurin Small&Charming, Selva di Val Gardena (BZ)

6. Sextantio Le Grotte della Civita, Matera (MT)

7. Al Ponte Antico Hotel, Venezia (VE)

8. Hotel Villa Florida, Gardone Riviera (BS)

9. The Fifteen Keys Hotel, Roma (RM)

10. Portrait Roma, Roma (RM)

MIGLIORI HOTEL 1. Hotel Belvedere, Riccione (RN)

2. Hotel Eden Garda, Garda (VR)

3. J.K Place Roma, Roma (RM)

4. Hotel Adler Mountain Lodge, Alpe di Siusi (BZ)

5. Hotel Spadai, Firenze (FI)

6. Granvara Relais & Spa Hotel, Selva di Val Gardena (BZ)

7. Hotel Augustus Riccione, Riccione (RN)

8. Turin Palace Hotel, Torino (TO)

9. Hotel Borgo Pantano, Siracusa (SR)

10. Grand Hotel La Favorita, Sorrento (NA)

MIGLIORI HOTEL PER FAMIGLIE

1. Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei (BZ)

2. Club Family Hotel Executive, Cesenatico (FC)

3. Hotel Piz Galin, Andalo (TN)

4. Club Family Hotel Serenissima, Cesenatico (FC)

5. Family Hotel Gran Baita, Pozza di Fassa (TN)

6. Family & Wellness Hotel Serena, Andalo (TN)

7. Hotel Baltic, Giulianova (TE)

8. Serene Village, Cutro (KR)

9. Centro Vacanze Prà delle Torri, Caorle (VE)

10. Club Family Hotel Costa dei Pini, Pinnarella (RA)

MIGLIORI HOTEL PER QUALITÁ PREZZO

1. La Minerva, Capri (NA)

2. Boutique Hotel Diana, Madonna di Campiglio (TN)

3. Granvara Relais & Spa Hotel, Selva di Val Gardena (BZ)

4. Villa Garden Hotel, Sant’Agnello (NA)

5. Boutique Hotel Helios, Sorrento (NA)

6. Best Western Hotel La Solara Sorrento, Sorrento (NA)

7. Hotel Cavallino d’Oro, Castelrotto (BZ)

8. Hotel Onda Verde, Praiano (SA)

9. Hotel Palazzo Abadessa, Venezia (VE) 1

0. Grifo Hotel Charme & Spa, Casamicciola Terme (NA)

