Milano, 26 febbraio 2018 – Serata di gala al Novotel di Milano Linate per la presentazione della nona edizione del Giro d’Italia Handbike che quest’anno a differenza di quello dei professionisti sarà in Toscana per lo svolgimento di due tappe. Sette quelle previste, la prima in Veneto sabato 14 aprile da Montegrotto ad Abano Terme, il 17 giugno a Cassino, mentre la prima in Toscana sarà sabato 14 luglio a Prato. Ricordiamo che la provincia pratese e più precisamente la località di Montemurlo, ha uno degli atleti più forti e brillanti del settore, Christian Giagnoni, campione italiano 2017 e vincitore del Giro d’Italia nelle ultime due stagioni.

La quarta tappa sarà a Roccaraso il 22 luglio, quindi di nuovo in Toscana con la tappa di Castagneto Carducci in provincia di Livorno, domenica 23 settembre. Infine la crono di Chiavari il 6 ottobre e la conclusione a Torino domenica 14 ottobre. Con le immagini tutti i comitati tappa e le amministrazioni comunali, hanno espresso il loro orgoglio di ospitare una tappa, occasione per presentare le proprie bellezze naturali e artistiche perché il Giro d’Italia di Handbike ha anche un impatto sul territorio a livello economico, turistico, sociale e ambientale. Presente alla serata di gala anche Ivana Spagna, la nota cantante testimonial della nona edizione del Giro d’Italia di Handbike: “Sono piacevolmente sbalordita da quanto ho avuto modo di sperimentare questa sera, non conoscevo così bene questi straordinari atleti, campioni di vita con storie e successi che meritano di essere raccontati”.