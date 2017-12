Pontedera, 27 dicembre 2017 - Gravissimo incidente sul lavoro stamattina in un'azienda di Castelfranco di Sotto. Un uomo, di cui non sono state rese note ancora le generalità, si è infortunato. L'operaio, per cause in corso di accertamento, avrebbe riportato un trauma da schiacciamento alle gambe mentre stava operando con un macchinario. Il 118 lo ha soccorso sul posto e accompagnato in ambulanza all'ospedale di Empoli. Le sue condizioni sono giudicate gravi ma stabili. Del caso si stanno occupando i tecnici della prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Centro.