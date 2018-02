Quarrata (Pistoia), 10 febbraio 2018 - "Il golf per noi è soprattutto divertimento, siamo una grande famiglia e un punto di ritrovo". Fabio Giuliani, presidente del Golf Club Quarrata, spiega così il successo del suo circolo, passato da 150 a 250 soci nel giro di appena tre anni.

«Il nostro è un campo promozionale, con nove buche di pitch & putt o sei executive. Non è omologato per disputare gare valide per il calcolo dell'handicap dei giocatori, ma è un percorso molto tecnico e divertente, insegna a essere precisi e costanti«. Le gare a Quarrata sono aperte a tutti, ma vi partecipano quasi esclusivamente giocatori tesserati per il club. Molti di questi, tuttavia, partecipano con successo alle gare sui percorsi a diciotto buche nei club di tutta la regione. Come il presidente Fabio Giuliani, campione assoluto toscano di doppio insieme a Lorenzo Barsella, collaboratore della maestra Anna Ravinetto.

«Siamo il primo circolo in Toscana come giocatori under 12. Ne abbiamo quasi quaranta ed è una grande soddisfazione per un circolo così piccolo. La maestra Anna Ravinetto è il nostro fiore all'occhiello, il merito di questi numeri è suo«. Quarant'anni, nato e residente a Prato dove lavora nella gioielleria di famiglia, Fabio Giuliani è un ottimo golfista (handicap 4) ed è arrivato quattordici anni fa sui green dopo aver praticato snowboard. Ha iniziato a giocare a Montelupo e dieci anni fa è approdato a Quarrata come semplice socio. Poi nel 2015 è stato eletto presidente con l'obiettivo di valorizzare e rilanciare il circolo.

Oltre ad aver "contagiato" moglie e figlia (in coppia con Elisa Bruni ha vinto di recente un torneo Golfimpresa alle Pavoniere Prato, la piccola Mia di cinque anni e mezzo è una delle baby allieve di Anna Ravinetto), il giovane e frizzante presidente del Quarrata trasferisce nel club il suo grande entusiasmo e la sua estrema versatilità: Giuliani è anche cantante (con il suo gruppo ha vinto Arezzo Wave nel 1997) e attore di teatro.

"Siamo una realtà molto ludica, il golf è importante per tutti noi, ma lo viviamo in modo leggero, senza dare troppa importanza all'etichetta. Ci piace stare insieme e puntiamo a far innamorare i soci del nostro circolo offrendo loro divertimento e servizi. Spesso i nostri tesserati vengono al campo anche se non praticano, vogliamo persino formare una squadra di giocatori di freccette aperta ai non soci".

Nonostante gli eccellenti risultati agonistici e numerici del Quarrata, Giuliani è impegnato in nuove sfide. «Abbiamo rinnovato il campo pratica e, con l'inizio della primavera, uno o due giorni alla settimana lo apriremo fino a mezzanotte. Ogni martedì proporremo aperitivo con open day per chi vuole provare a giocare a golf. Stiamo finendo di ristrutturare la club house e abbiamo iniziato i lavori per cinque nuove buche con la speranza di completarli entro la fine dell'anno. Ingrandirci per diventare omologabili per l'handicap? No, rimarremo un campo di pitch & putt, ma potremo avere percorsi di 9, 12 e 18 buche. Ci vantiamo inoltre di essere un circolo con moltissime golfiste: abbiamo fatto il primo campionato lady con quasi venti partecipanti«.