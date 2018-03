Il Gavorrano dopo la Lucchese. Altra pesante sconfitta per il Pisa sul campo della penultima nella classe e ora in casa nerazzurra comincia davvero a tirare aria di crisi tecnica.

35': occasionissima per il Gavorrano con Damonte che, a tu per tu con Petkovic, non riesce a trovare il pertugio giusto

30': Caparbia percussione di Ferrante che, dopo aver vinto un paio di rimpalli, entra in area e conclude a fil di traversa

19': altri due cambi nel Pisa: entrano Mannini e Di Quinzio per Birindelli e Masucci.

11': Gran giocata di Maza che lascia sul posto l'avversario diretto e, dal vertice dell'area di rigore, lascia partire una gran botta deviata in angolo da Falcone.

7': Chiusura decisiva di Ropolo su una conclusione a botta sicura di Ferrante.

1' Doppio cambio di Pazienza: ancora una volta esce Negro, l'attaccante nerazzurro più pericoloso, sostituito da Ferrante. Maza al posto di Giannone.

Fine primo tempo. Il Pisa chiude a sorpresa i primi quaranticinque minuti sotto di una rete. I nerazzurri sono andati sotto alla prima conclusione in porta del Gavorrano e poi hanno faticato a rimettersi in careggiata: un palo, su un traversone deviato da un difensore del Gavorrano, l'occasione più nitida creata per pareggiare.

43': Imbucata con il contagiri di De Vitis per Masucci ma l'attaccante, solo in area, controlla male, e l'azione sfuma.

39': Pisa insidioso con una conclusione dalla distanza di Giannone che rimbalza a terra ma non inganna Falcone.

37': Siluro dai 25 metri di Papini che sfiora l'incrocio dei pali.

34: Negro s'accende e il Pisa va vicinissimo al pari: l'ex Matera lascia sul posto Marchetti e libera Lisi. Il traversone del laterale nerazzurro è deviato sul palo da Mori in spaccata

21': Giannone, su calcio d'angolo, pesca Masucci solo a centro area, ma la palla schizza sul terreno fangoso e l'attaccante manca l'impatto con il pallone.

15': Gavorrano in vantaggio con Brega: la rosaiata dal limite dell'area dell'attaccante di casa, lasciato libero di calciare, ha beffato Petkovic, nell'occasione partito un po' in ritardo. 1-0

9': Contatto sospetto fra Marchetti e Masucci in area del Gavorrano. L'attaccante nerazzurro frana a terra ma l'arbitro lascia correre.

4': Prima iniziativa insidiosa del Pisa con Giannone prova a smarcare Masucci in area di rigore, ma l'attaccante nerazzurro è anticipato in extremis.

Completato il sopralluogo dei due capitani Lisuzzo e Brega e dell'arbitro Lorenzin di Castelfranco Veneto. Il campo è molto pesante, ma si giocherà.

Le formazioni ufficiali. Nel Pisa le novità, rispetto alla vigilia, sono il rientro di De Vitis a centrocampo e Giannone in posizione di esterno d'attacco. Qualche sorpresa nel Gavorrano: in difesa c'è l'esperto Mori. Sulla fascia destra gioca Papini e in avanti insieme a Brega ci sarà Barbuti.

La vera incognita, però, al momento, riguarda la praticabilità del manto dello Zecchini di Grosseto che ospita la sfida fra Gavorrano e Pisa: sulla città, infatti, è caduta una pioggia fortissima fino a poco fa e il campo presenta alcune aree allagate. Le squadre e il direttore di gara faranno un sopralluogo pochi minuti prima del fischio d'inizio.

GAVORRANO (3-5-2): Falcone; Ropolo, Mori, Marchetti; Papini, Damonte, Vitiello, Remedi, Favale; Barbuti (dal 12'st Moscati), Brega (dal 31'st Merini). A disp. Pagnini, Luciani, Bruni,, Malotti, Borghini, Ferrante, Maistro, Gemignani. All. Favarin.

PISA (4-2-3-1): Petkovic; Birindelli (dal 19'st Mannini), Lisuzzo, Sabotic, Filippini; Gucher, De Vitis; Giannone(dal 1'st Maza), Negro (dal 1'st Ferrante), Lisi; Masucci (dal 19'st Di Quinzio). A disp. Reinholds, Voltolini, Maltese, Setola, Izzillo, Cagnano. All. Pazienza.

Marcatori: pt 15' Brega

Arbitro: Lorenzin di Castelfranco Veneto

Note: angoli 0-7. Recupero: pt 1'. Ammonito Mori, Remedi e Falcone.