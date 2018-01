Pisa, 28 gennaio 2018 - Attimi di tensione in piazza vittorio Emanuele, alla fine di corso Italia, vicino alla pista di pattinaggio, per un uomo insanguinato. Che si è messo a ballare in mezzo alle persone nella tarda serata di domenica 28 gennaio 2018.

L'uomo, che è apparso a tutti ubriaco, ha circa 60 anni. E' stato soccorso dopo poco da un'ambulanza della Pubblica assistenza del litorale pisano inviata sul posto dalla centrale operativa del 118. Una scena alla quale hanno assistito molte persone. A quell'ora la zona era frequentata anche da tante famiglie. L'uomo sarebbe arrivato in quel posto già ferito. E' stato poi portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello.