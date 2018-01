Pisa, 28 gennaio 2018 - Sei metri di gronda in muratura caduti a terra. Un pezzo di cornicione che per fortuna non ha colpito nessuno e pare non aver fatto dannio neppure a cose. E’ successo alle 19 in via Cesare Battisti, all’altezza del numero civico 36. Sul posto, i vigili del fuoco con due squadre.

La zona è stata transennata dal personale della Protezione civile. In via Battisti anche la polizia municipale per la gestione del traffico: la strada è stata chiusa per permettere la messa in sicurezza. I residenti tornano a puntare il dito contro le vibrazioni causate dal passaggio continuo dei bus, data la vicinanza con il terminal Sesta porta.