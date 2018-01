La Spezia, 22 gennaio 2018 - Tanti palloncini bianchi, con i disegni dei compagni di scuola, sono stati lasciati volare in cielo per l'ultimo saluto a Emanuele, il bimbo di 5 anni morto nei giorni scorsi alla Spezia a causa di una meningite fulminante di tipo C. I genitori hanno voluto dedicare al loro piccolo alcune parole al termine delle esequie nelle piccola chiesa di Cadimare (La Spezia).

La mamma ha ricordato l'ultimo giorno insieme a Emanuele, una gita non programmata a Porto Venere con il bimbo che improvvisamente ha chiesto «Mamma, quando morirò?». E ha voluto visitare il cimitero del borgo dove, da oggi, il suo corpo riposerà. «Tutto ciò non può essere un caso. Inaspettatamente eri arrivato nella nostra vita e inaspettatamente te ne sei andato. Eri un bimbo speciale» lo hanno ricordato i genitori, che hanno ringraziato tutte le persone che sono state loro accanto, a cominciare dai medici dell'ospedale. Per i genitori è arrivato anche un messaggio personale del vescovo diocesano Palletti.

Occidentalìs Karma, il successo di Francesco Gabbani, era una delle canzoni preferite del piccolo Emanuele. All'uscita dalla chiesa della piccola bara bianca, nella piazza del borgo di Cadimare è stata fatta risuonare questa canzone, con un lungo applauso della folla che si è stretta intorno alla famiglia del bambino.