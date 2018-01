La Spezia, 22 gennaio 2018 - Paura per un automobilista finito fuori strada a Termo (La Spezia): attorno alle 12 il mezzo è volato fuori dalla strada e ha fatto un volo di alcuni metri. Le cause dell'incidente sono in via di accertamento.

I vigili del fuoco spezzini hanno recuperato il mezzo con una gru, mentre i sanitari hanno soccorso il conducente del mezzo, unico a bordo, che è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso.