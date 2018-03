Grosseto, 3 marzo 2018 - Il Gavorrano compie la storia. La formazione di Favarin batte il Pisa e batte un colpo nella corsa salvezza. I maremmani si impongono per 1-0 contro una formazione che ambiva al primato come quella di Pazienza, che ha buttato in pratica la prima frazione, per poi venire fuori un po' nella ripresa. Nel primo tempo però il Gavorrano ha fatto la sua onesta prestazione, con Brega che al 14' ha trovato la via del gol, grazie anche ad una disattenzione del portiere ospite.

GAVORRANO (3-5-2): Falcone; Marchetti, Mori, Ropolo; Papini, Remedi, Vitiello, Damonte, Favale; Brega (32'st Merini), Barbuti (11'st Moscati). A disposizione: Pagnini, Luciani, Bruni, Malotti, Borghini, Ferrante, Maistro, Gemignani. All.. Favarin.

PISA (4-2-3-1): Petkovic; Birindelli (19'st Mannini), Lisuzzo, Sabotic, Filippini; De Vitis, Gucher; Giannone (1'st Maza), Negro (1'st Ferrante), Lisi; Masucci (19'st Di Quinzio). A disposizione: Reinholds, Maltese, Setola, Izzillo, Cagnano, Voltolini. All. Pazienza.

Arbitro: Lorenzin di Castelfranco Veneto.

Marcatore: 14' Brega.

Note: allontanato al 44'st Favarin; ammoniti Mori, Remedi, Falcone, Vitiello. Spettatori 750.