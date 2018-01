2 min





Grosseto, 7 gennaio 2018 - L'Atlante inizia il nuovo anno con una vittoria. Tre punti sofferti, nel primo incontro del girone di ritorno, per la formazione di Chiappini che ha dovuto soffrire più del solito per battere (5-3 il finale) il Leonardo Cagliari, fanalino di coda del torneo. Senza tre titolari e con Alex che si è infortunato durante l'incontro, nell'Atlante ha giocato anche il giovane classe 1999 Falaschi, al suo primo gol in serie A, mentre i senatori Barelli e Keko hanno dovuto giocare tutta la partita per via della panchina corta. Il Leonardo Cagliari, seppur ultimo, ha lottato e tenuto testa ai maremmani, che però sono partiti forte e dopo 17 minuti si sono portati avanti di tre reti. Un divario netto, anche se a fine primo tempo Piaz ha segnato il gol che ha chiuso la prima frazione. Nella ripresa l'Atlante ha segnato ancora con Falaschi e Gianneschi, mentre la doppietta di Spanu è servita solo alle statistiche. ATLANTE GROSSETO: Del Ferraro, Barelli, Gianneschi, Keko, Alex, Capitini, Villano, Collar, De Oliveira, Falaschi, Stefani, Izzo. All. Chiappini. LEONARDO: Orani, Piaz, Spanu, Murgia, Perdighe, Podda, Deplano, Demurtas, Cogotti, Tidu, Cossu. All. Catta. Arbitri: Simone Tassinato (Padova), Alberto Volpato (Castelfranco Veneto). Marcatori: 11'47'' p.t. rig. Keko (G), 12'11'' Barelli (G), 17' Barelli (G), 18' Piaz (L), 7' s.t. Falaschi (G), 15'40'' Gianneschi (G), 16' Spanu (L), 19'40'' Spanu (L). Con questa vittoria la formazione di Chiappini sale a quota 14 punti raggiungendo l'Olimpus Olgiata a metà classifica ed allontanandosi dalla zona calda. I biancorossi torneranno in campo sabato sera in Sardegna, ma non per il campionato. C'è infatti la sosta per la Coppa Italia e l'Atlante giocherà sul campo del Città di Sestu alle 21 il primo turno ad eliminazione diretta.

