Firenze, 13 gennaio 2018 - Brutta sconfitta della Toscana Aeroporti I Medicei al Ruffino Stadium Mario Lodigiani contro le Fiamme Oro nella penultima giornata della fase a gironi del Trofeo Eccellenza di rugby. Con questa vittoria i cremisi accedono alla finale, contro il San Donà, con un turno di anticipo mentre i biancoargentorossi dimostrano ancora i propri limiti di fronte a un quindici più attrezzato. In vantaggio con il calcio piazzato di Newton, i Medicei devono fare a meno dopo pochi minuti di Cosi e Mattoccia infortunati.

Al 19’ le Fiamme Oro segnano la prima meta con Sepe che riceve da Amenta e si invola evitando il placcaggio di Fusco. La trasformazione di Buscema sancisce il 3 a 7. I Medicei reagiscono portandosi a due metri dalla linea di meta avversaria con la mischia ma l’occasione svanisce e al 29’ il quindici della Polizia realizza la seconda meta approfittando di un errore dei padroni di casa per il parziale di tempo di 3 a 14. Presutti cambia la prima linea, ma al 10’ un’altra leggerezza consente alle Fiamme Oro la meta, non trasformata, per il 3 a 19. La quarta meta di Calabrese che si fa largo senza troppi problemi e la successiva trasformazione chiudono la partita. I Medicei mollano, subendo un altro piazzato e una meta trasformata per il definitivo 3 a 36. Sabato prossimo a Roma contro la Lazio l’ultima giornata del Trofeo Ecellenza.

Il tabellino

Toscana Aeroporti I Medicei 3

Fiamme Oro Rugby 36

TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI: Cornelli, Lubian, Mattoccia (12’ Taddei), Rodwell, Morsellino, Newton, Fusco (62’ Esteki), Bottacci (62’ Greeff), Cosi (cap) (4’ Chianucci), Brancoli, Cemicetti, Savia, Zileri (46’ Montivero), Baruffaldi (46’ Corbetta), Battisti (46’ Cesareo). All. Presutti – Basson.

FIAMME ORO RUGBY: Ngaluafe, Sepe, Gabbianelli, Quartaroli (56’ Seno), Gasparini, Buscema (78’ Roden), Calabrese (58’ Martinelli), Amenta (cap), Bergamin, Bianchi (62’ Asoli), Cornelli, Fragnito (41’ Mammana), Iacob (49’ Kudin), Daniele (49’ Ceglie), Zago (62’ Iovenitti). All. Castagna.

Arbitro: Bolzonella di Cuneo.

Marcatori: 7’ cp Newton, 19’ M Sepe tr Buscema, 29’ M Buscema tr Buscema, 50’ M Sepe, 56’ M Calabrese tr Buscema, 65’ cp Buscema, 74’ M Ceglie tr Buscema. Note: 44’ cartellino giallo Brancoli. 480 spettatori. Ruffino Man of the Match Amenta.