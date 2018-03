Punta Ala, 7 marzo 2018 - I golfisti fiorentini Federico Zuckermann e Diletta Facchini hanno vinto il primo Gran Premio della Maremma, gara nazionale di due giorni svoltasi al Golf Club Punta Ala che ha aperto la stagione agonistica 2018 in Toscana. Il ventunenne del Circolo Ugolino, giocatore di interesse federale, si è imposto con un totale di +8 (+4 in entrambi i giri) davanti a Carlo Edoardo Lasi, giovane nel giro della Nazionale tesserato per il Golf Club Margherita (+11) e al giovane compagno di circolo Neri Checcucci (+12), autore del miglior score del torneo con +1 nella giornata conclusiva. Grazie a questo risultato Checcucci ha abbassato il suo handicap a 3,4. Nella categoria pareggiata (netta) il migliore è stato Riccardo Caputo (Castelfalfi).

Nel tabellone femminile si è imposta un'altra giocatrice fiorentina: la quindicenne Diletta Facchini, tesserata per il Golf Club Riviera, che ha chiuso in 179 colpi (87 e 92, totale +35) con 4 colpi di vantaggio su Vittoria Perletti (Golf Club Ambrosiano). Nella classifica pareggiata successo di Emma Lucrezia Manzini (Golf Club Arzaga).

La gara di Punta Ala è stata molto penalizzata dalla pioggia, che nella prima giornata ha costretto gli organizzatori a una sospensione di alcune ore. I giocatori hanno ripreso nel pomeriggio, ma qualcuno è stato costretto a completare il percorso la mattina successiva, prima della partenza del secondo giro.

