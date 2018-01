Firenze, 7 gennaio 2018 - Sport e territorio protagonisti a “Eccellenze dello Sport Mugello”. Nutrita partecipazione venerdì alla cerimonia, un’edizione zero, organizzata dall’Unione dei Comuni del Mugello, che si è tenuta all'Auditorium delle scuole superiori di Borgo S. Lorenzo con 26 atleti e 80 associazioni del territorio. Un esordio più che positivo per questo momento celebrativo dei talenti e della vivacità sportiva come pure di valorizzazione e visibilità per le numerose associazioni e società sportive locali impegnate nella promozione e la crescita dello sport declinato nelle varie discipline.

Presenti sindaci e assessori dello Sport dei Comuni mugellani, ed è intervenuto anche il consigliere nazionale Coni Eugenio Giani mentre il ministro per lo Sport Luca Lotti e l'assessore regionale allo Sport Stefania Saccardi, impossibilitati a partecipare, hanno fatto pervenire un messaggio istituzionale. Hanno ricordato il presidente e l’assessore allo Sport dell'Unione dei Comuni Paolo Omoboni e Stefano Passiatore: “Un'iniziativa per omaggiare atleti che si sono particolarmente distinti nelle rispettive discipline a livello regionale, nazionale e internazionale, ma anche momento di valorizzazione delle numerose associazioni e società sportive locali. Del resto, il nostro territorio esprime una ricchezza di società e associazioni sportive, sia per quantità che qualità, molto attive e vivaci. Crescono talenti, campioni. E cresce così il territorio stesso. E meritano tutti un ringraziamento”.

Questi gli atleti a cui è stato assegnato il riconoscimento “Eccellenze dello Sport”: Fabrizio Caselli (mugellano, in Nazionale paracanottaggio alle Paralimpiadi Rio 2016), Luca Ceroni e Andrea Carlotti (medaglia oro campionato italiano spinning predatori da natante, in Nazionale pesca ai predatori con esche artificiali hanno partecipato in campionato del mondo in Russia), Nicholas Lapucci (1° classificato internazionali SuperCross 2017, motocross), Anna Paradisi (Campionessa italiana 2017 under 12 Fit, tennis), Kevin Lusha (Campioni regionale Toscana classe A FIDS, danza sportiva), Alessandra Guasti (Vincitrice campionato nazionale B1 con Orvieto Volley, pallavolo), Elisa Gesess (Medaglia argento mondiale 2017 in Polonia classe Vaurien, vela), Pallanuoto Mugello (promossa in Serie C, pallanuoto), Juri Balla (vincitore due tornei nazionali categoria 'Schoolboys' Federazione Pugilistica Italiana, pugilato), Amazzoni Rugby Mugello (vincitrici campionato regionale coppa Italia), Edoardo Lompi (campione nazionale alla sbarra, campionato silver LD Fgi, ginnastica artistica), Melissa Cenni (vicecampionessa regionale 2017 in campionato Gold Fgi, ginnastica artistica), Vittoria Marilli (campionessa regionale Gold Fgi senior, ginnastica artistica), Mattia Filipponi (medaglia d'oro nei 50 stile libero e medaglia argenti nei 100 stile libero in Finali Criteria 2017, cat. ragazzi 2003, Fin, nuoto), Giulia Chenet (1^ ai campionati toscani nel lancio del giavellotto), Fabrizio Bellucci (2° campionati italiani 2016/17 Fikbms in 2° categoria e 1° nel Trofeo Italia 2017 nella stessa disciplina, Kick Boxing), Kasia Grementieri (medaglia oro presentazione e oro carosello ai Campionati italiani 2017, equitazione), Nicola Morozzi (vincitore circuiti Coppa Toscana e Mtb tour, vinto categoria in due gare internazionali Dolomiti Superbike e Gran Fondo, ciclismo Mtb), Moreno Benassi (gara internazionale Matterhorn Cervino Xtrail 2017, 1° categoria over 60; campione mondiale 2016 CCC Ultra Trail Mont Blanc 2016, podismo, Sky Trail), Nicolò Fabbri (3° campionati europei categoria 2017, fossa universale, tiro a volo), Daniele Capecchi (unico mugellano in classifica mondiale ATP, tennis), Claudio Casini (2° posto Campionati europei pattinaggio artistico 2017), Matteo Bartolini (1° classificato in Europei sleddog Germania, cat. 6 cani), Costanza Bonaccorsi (argento e bronzo Campionati del mondo 2016, 1 oro e 2 argenti nella Coppa del Mondo 2016, 2° posto nella classifica generale della Coppa del Mondo, canoa, allenamenti in Mugello, ha gareggiato con logo 'Mugello'), Jacopo Bandini (miglior tempo 80 mt in cat. cadetti nel campionato reg. squadre atletica Emilia Romagna).

A 80 associazioni e società locali è stata consegnata una pergamena a “riconoscimento dell'impegno profuso nella promozione e valorizzazione della pratica sportiva”