Firenze, 27 agosto 2017 - "Dobbiamo rimanere squadra per 95 minuti ed invece abbiamo perso stasera le misure soprattutto in quei due minuti che poi hanno deciso la gara. Non meritavamo di perdere, anzi nella ripresa siamo stati imprecisi e soprattutto sfortunati, tutto fuorche' uscire sconfitti mi sarei aspettato dopo aver visto la nostra prestazione. Ripartiamo dalle cose positive del nostro secondo tempo e cercare di essere piu' squadra per tutta la gara". Lo ha detto il tecnico gigliato, Stefano Pioli, al termine del match perso contro la Sampdoria.

"Per assurdo non stiamo concedendo tanto, la Sampdoria oggi ha tirato 4-5 volte purtroppo quando gli altri tirano, subiamo gol - ha aggiunto Stefano Pioli - Novità di mercato? Io credo che tutte le rose siano migliorabili, ritengo che se ci sarà l'occasione, la società la prenderà. Dobbiamo però concentrarci su chi c'è adesso. Ci manca la continuità nell'essere squadra e lavorare su quanto di positivo fatto in queste due gare che non è stato poco. Durante la sosta dobbiamo lavorare su tutte le situazioni, su tutti i fattori, anche dal punto di vista della scaltrezza visto che la prima rete l'abbiamo subito da un'azione nata da un nostro calcio d'angolo. Oggi alcuni palloni andavano solo spinti in rete quindi ci serve convinzione, determinazione e cattiveria in particolare quando la palla è nell'area avversaria".